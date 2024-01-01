Украинский дизайнер показал потрясающий концепт-кар Leleka

Украинский дизайнер Роман Прядко показал свое видение премиального украинского автомобиля. Для этого он даже создал собственный бренд – Leleka. Также разработан логотип этой марки и первая модель в стиле "Гран туризмо".

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В качестве первой модели собственного бренда Роман создал премиум-кар Leleka GTS Concept 2025. Это большой лифтбек в стиле Porsche Panamera, который получил все элементы современных авто – спортивный удлиненный силуэт кузова, светодиодную оптику с оригинальной световой подписью, заднюю световую ленту, стильные колесные диски. Также подробно нарисован логотип и разработан шрифт написания бренда.

Поскольку в автомобиле есть решетка радиатора и пара выхлопных труб, то следует предположить, что Leleka GTS – не электромобиль. В нем вероятно двигатель внутреннего сгорания или гибридный привод с ДВС и электромотором. Никаких иллюстраций интерьера дизайнер пока не представил.



Стоит отметить, что Роман Прядко показывает только собственное представление о возможном дизайне украинских автомобилей, никакого отношения к производству на любых заводах они не имеют.

Напомним, как Роман Прядко нарисовал современного "Запорожца".