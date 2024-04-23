В Украине появился мощный американский электрокар с запасом хода более 800 км. До первой сотни он ускоряется за три секунды.

В Киеве сфотографировали электромобиль Lucid Air 2022 года выпуска. Роскошный американский седан пока является большой редкостью на украинских дорогах. Его фотографии появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

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Новый Lucid Air - пятиметровый электромобиль премиум-класса. Седан способен разогнаться до 100 км/ч за 3 с, а его запас хода составляет 830 км.

Lucid Air дебютировал еще в 2016 году, однако его производство стартовало только в конце 2021-го. Этот пятиметровый седан премиум-класса стоит от 71 до 249 тыс. долларов. Его салон отделан кожей и деревом, а оснащение включает 34-дюймовый экран в салоне, автопилот, пневмоподвеску, электропривод, вентиляцию и массаж кресел.

Новый Lucid Air предлагают в версиях с задним и полным приводом мощностью от 430 до 1250 л. с. Конкретно этот электрокар в варианте Grand Touring оснащен двухмоторной установкой на 830 сил и способен разогнаться до 100 км/ч за 3 с и развить 270 км/ч.

Запас хода Lucid Air больше, чем у соперников Tesla Model S и Mercedes EQS. Аккумуляторная батарея емкостью 112 кВт∙ч позволяет проехать 830 км без подзарядки.