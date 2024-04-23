В Україні з'явився потужний американський електрокар із запасом ходу понад 800 км. До першої сотні він прискорюється за три секунди.

У Києві сфотографували електромобіль Lucid Air 2022 року. Розкішний американський седан поки є великою рідкістю на українських дорогах. Його світлини з’явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

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Новий Lucid Air — п’ятиметровий електромобіль преміумкласу. Седан здатен розігнатися до 100 км/год за 3 с, а його запас ходу складає 830 км.

Lucid Air дебютував ще у 2016 році, проте його виробництво стартувало тільки у кінці 2021-го. Цей п’ятиметровий седан преміумкласу коштує від 71 до 249 тис. доларів. Його салон оздоблений шкірою і деревом, а оснащення включає 34-дюймовий екран в салоні, автопілот, пневмопідвіску, електропривід, вентиляцію і масаж крісел.

Новий Lucid Air пропонують у версіях із заднім та повним приводом потужністю від 430 до 1250 к. с. Конкретно цей електрокар у варіанті Grand Touring оснащений двомоторною установкою на 830 сил і здатен розігнатися до 100 км/год за 3 с і розвинути 270 км/год.

Запас ходу Lucid Air більший, аніж у суперників Tesla Model S та Mercedes EQS. Акумуляторна батарея ємністю 112 кВт∙год дозволяє проїхати 830 км без підзарядки.