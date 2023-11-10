«Переливання» електроенергії з одного електромобіля в інший відбувається за допомогою силового кабелю з роз’ємами Tesla.

Компанія Lucid Motors представила нову функцію для електромобілів під назвою RangeXchange, яка дає змогу здійснювати зарядку між автомобілями. Про це повідомляє видання Electrek.

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Це означає, що нинішні та майбутні власники Lucid зможуть заряджати інші електромобілі, використовуючи накопичену енергію акумулятора, але, як пише видання, для цього знадобиться спеціальний адаптер.

Раніше цього тижня Lucid Group взяла на себе зобов'язання за Північноамериканським стандартом зарядки (NACS), що забезпечить доступ до мережі Tesla Supercharger до 2025 року.