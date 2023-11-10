"Переливание" электроэнергии из одного электромобиля в другой происходит с помощью силового кабеля с разъемами Tesla.

Компания Lucid Motors представила новую функцию для электромобилей под названием RangeXchange, позволяющую осуществлять зарядку между автомобилями. Об этом сообщает издание Electrek.

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Это означает, что нынешние и будущие владельцы Lucid смогут заряжать другие электромобили, используя накопившуюся энергию аккумулятора, но, как пишет издание, для этого понадобится специальный адаптер.

Ранее на этой неделе Lucid Group взяла на себя обязательство по Североамериканскому стандарту зарядки (NACS), что обеспечит доступ к сети Tesla Supercharger к 2025 году.