Эксперты прогнозируют большие сокращения штатов и резкое уменьшение объемов производства на заводах, производящих детали для двигателей внутреннего сгорания – их вскоре заменят электромобили.

Аналитические исследования показывают, что доходы от двигателей внутреннего сгорания, а также топливных и выхлопных систем к 2027 году снизятся на 44%. Об этом говорится в исследовании Deloitte Automotive Supplier Study в 2023 году. Ожидается, что доходы от электрических трансмиссий и аккумуляторов или топливных элементов поднимутся на 245%.

"Для поставщиков автомобильной промышленности впереди новые потрясения и фундаментальные изменения, поскольку они вовсю пытаются привести свой бизнес в соответствие с реалиями нового сектора. Массовая трансформация в сторону электромобилей означает, что поставщики должны думать о том, что именно они будут производить в будущем", – заявляют эксперты упомянутого Центра.

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Поскольку цепочка поставки смещается, то общий круг поставки запчастей для силовых агрегатов также сокращается. Двигатели внутреннего сгорания и их системы состоят из примерно 2000 деталей. Электромоторы электромобилей имеют около 20, а иногда и меньше деталей.

Автопроизводители находят новые способы более эффективного производства деталей с помощью таких методов как гигаотливка. Такая технология предполагает использование большого оборудования для отливки очень больших кусков автомобиля вместо сборки одной из более мелких частей.

Все идет к тому, что автозаводы будут и дальше усложнять транспортные средства, но при этом начнут упрощать процесс сборки, сокращать количество дней на партию с тем, чтобы повысить рентабельность и снизить затраты на цепочку снабжения.

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В автомобилях есть тысячи деталей, которые поступают от компаний со всего мира – разветвленная цепь поставок фирм, каждое звено которой зависит от успеха других. В большинстве своем это небольшие семейные фирмы, существующие уже несколько десятилетий. Новая трансформация мирового автопрома в электротяговый сегмент коснется таких фирм и фирмочек в первую очередь и их переход в новый сектор производства будет болезненным.

Крупных производителей и поставщиков, акции которых вышли на биржи (Bosch, Denso, Magna и ZF), это также коснется, но они быстро перепрофилируют свои производственные мощности по изготовлению комплектующих к двигателям внутреннего сгорания или просто свернут их и перейдут на электромобили. Будет болезненно, затратно, но не трагично.

Мелкие поставщики, без капитала для таких разворотов, окажутся в более сложном положении. Здесь уже все будет зависеть от наработок, которые были у них раньше, и энергичности в подходах к вызовам времени. В любом случае сокращений, а иногда и закрытия производств, не избежать.