Все идет к тому, что Венгрия скоро станет мировым центром производства аккумуляторных батарей для электромобилей, пропустив вперед только Китай: о строительстве своих заводов на выкупленных землях уже заявили китайцы, корейцы, немцы. Некоторые возводят по несколько таких предприятий.

Аналитики придирчиво изучают феномен Венгрии в привлеченных инвестициях по производству аккумуляторов для электротяговых машин. Страна сегодня занимает четвертое место в мире по производству аккумуляторов для электромобилей, а после привлечения всех инвестиций займет второе место.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, выступая в июне на Всемирной конференции по аккумуляторным батареям, подчеркнул, что аккумуляторы для электромобилей стали для Венгрии за последний год-полтора экспортным продуктом номер один.

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Сюда пошли не просто большие и очень большие инвестиции. Обычно инвестиции классифицируются как крупные, когда сумма составляет 5-10 миллионов евро и привлекает много рабочих мест. В Венгрии суммы инвестиционных вкладов ушли не на десятки, а на сотни миллионов и даже миллиарды долларов.

BMW инвестирует 2,1 млрд долларов в производство аккумуляторов на заводе в Венгрии и заключает соглашения с другими производителями батарей. Фото: BMW

Государственные стимулы и возможность для автопроизводителей и поставщиков аккумуляторов работать по соседству друг с другом оказывают сильное влияние на выбор, сконцентрировав в Венгрии ведущих отраслевых игроков из Германии, Китая и Южной Кореи.

Венгерский аккумуляторный сектор разрастается

Корейских, китайских, немецких инвесторов Венгрия привлекает тем, что она одна из трех стран мира (Китай, Германия, Венгрия), где размещены заводы немецких компаний по производству автомобилей премиум-класса – Mercedes-Benz, BMW, Audi.

Южнокорейский производитель аккумуляторов Samsung SDI Co Ltd, уже имеющий здесь два завода по выпуску батарей, объявил о строительстве еще одного такого же предприятия.

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Компания Samsung уже завершила покупку земли для завода и инвестирует в новое производство около 807 миллионов долларов. Ожидается, что там будут производить для BMW новую призматическую батарею. Относительно батареи Zen 5-го поколения у Samsung SDI, то она будет более короткой и широкой. Это поможет BMW снизить центр тяжести в своих электромобилях, повысит его устойчивость и управляемость.

Производители аккумуляторов из Китая быстро расширяют свое присутствие в Европе, реагируя на растущий рынок электромобилей, одновременно наращивая инвестиции на континенте, в т.ч. в Венгрии. Фото: Ауто Экономика

Китайская компания Sunwoda Electronic также заявила о строительстве в восточной Венгрии своего завода, видя на европейском рынке большие перспективы в секторе производства электромобилей. В этот объект, как заявил в четверг министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, она инвестирует 580 миллиардов венгерских форинтов (1,5 миллиарда евро).

Здесь будут созданы тысячи рабочих мест. Глава дипломатического ведомства Венгрии заявил, что Sunwoda 90% потребности в воде обеспечит за счет очищенных сточных вод. Питьевая вода будет использоваться только для мытья рук, питья, гигиенических процедур. Затем она будет очищаться и использоваться уже как техническая.

К 2030 г. южнокорейские производители аккумуляторов будут занимать более двух третей (75%) объемов мирового производства сепараторной пленки для батарей, сосредоточив свои производства в Европе и США. Фото: m.koreaherald.com

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Один из крупнейших в мире китайских производителей аккумуляторов Contemporary Amperex Technology (CATL) уже строит свой завод стоимостью $8,1 млрд и в Дебрецене на востоке Венгрии. Примерно пилотное производство начнется в следующем году.

Китайский производитель электромобилей BYD, уже собирающий электрические автобусы в Венгрии, также нацелился строить завод по сборке аккумуляторов в городе Фот. О сумме инвестиций пока речь не идет, на нынешнем этапе менеджеры только присматриваются.

Проектный макет с привязкой к земельному участку под будущий завод по производству автомобильных аккумуляторов SK Innovation в Венгрии, куда инвестируется около 1 миллиарда долларов США. Фото: SK Innovation



По 22,5 евро за "квадрат" плюс НДС

Просто так землю под строительство правительство Венгрии не выделяет. Поскольку там существует рынок земли, то участки под застройку инвесторы выкупают. Конечно, по рыночной цене. Отсчет землеотвода идет на гектары.

Компания EVE Energy объявила строительство своего венгерского завода по производству крупных цилиндрических батарей в Дебрецене, инвестируя в него около $1,4 млрд. Процесс на начальной стадии, только-только выкупили под производственные мощности 45 гектаров земли. В среднем каждый квадратный метр обошелся в 22,5 евро плюс НДС, а общая стоимость составила около 12,86 млн евро.

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Менеджеры исходили из того, что земля со временем будет только дорожать, брали с запасом на будущее расширение производственных мощностей, поскольку здесь открываются большие перспективы: осенью заключено соглашение с BMW Group на поставку крупных цилиндрических литий-ионных элементов для линейки моделей Neue Klasse.

Баварцы уже объявили о своем намерении производить цилиндрические аккумуляторные элементы, подобные элементам Tesla, привлекая новый китайский завод по производству аккумуляторов в Венгрии Фото: autonews.com

Напомним, BMW впервые будет использовать цилиндрические элементы в моделях нового поколения, начиная с 2025 года, и этот литий-ионный элемент шестого поколения совершит большой технологический скачок вперед. Здесь целый ряд преимуществ.

Во-первых, повысится плотность энергии более чем на 20 процентов. Во-вторых, увеличится запас хода минимум на 30 процентов. Есть и третий фактор привлекательности – зарядка станет на 30 процентов быстрее.

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...и плюс роботизация технологических процессов

Обещания по созданию дополнительных рабочих мест звучат в каждом проекте. Это радует, поскольку на сегодняшний день по всей стране создано уже около 20 заводов по производству аккумуляторов, принадлежащих южнокорейским или китайским компаниям.

Не следует забывать, что на этот момент в Венгрии существует еще 38 проектов по производству аккумуляторов общим объемом инвестиций в 14,2 млрд евро. Китай пока является вторым по величине инвестором после Южной Кореи.

Отдельные производственные процессы в изготовлении аккумуляторов вообще не нуждаются в участии человека – полная роботизация. Фото: goodfangsm.life

Напомним, крупнейшим инвестором предприятия по производству аккумуляторов в Венгрии являєтся упомянутый CATL. Завод в Дебрецене будет обладать высокой степенью комплексной автоматизации, при которой большинство рабочих процессов будут выполняться работами под наблюдением человека. В этом случае рабочие места будут, но не в таком большом количестве.

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Как бы там ни было, Венгрия благодаря новым заводам по производству аккумуляторов для электромобилей становится не только крупным государством в производстве аккумуляторов, но мировым игроком на их рынке. При этом она будет иметь и новые рабочие места, и гарантированные поступления налогов в казну.

Вот так смотрится современная аккумуляторная батарея электромобиля Audi. Вскоре таких накопителей тока потребуется десятки миллионов – впереди эра электромобилей. Фото: audi-mediacenter.com