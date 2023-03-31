Модель под названием Cao Cao 60 EV имеет запас хода 415 км и стоит всего 17 500 долларов.

29 марта компания Geely запустила новый бренд Cao Cao Auto, представив свой первый автомобиль Cao Cao 60. Автомобиль, предназначенный для бизнеса по перевозкам холдинга Geely, оснащен сменными батареями и запасом хода 415 км CLTC и производится другим брендом Geely. Цена начинается от 119800 юаней (17500 долларов).

Также интересно Geely инвестирует более миллиарда евро в польский завод электромобилей

Китайцы из Cao Cao утверждают, что модель 60 предназначена для услуг пассажирских перевозок, поэтому имеет сверхдлинный и проверенный срок службы в 600 000 км. Сообщается, что замена батареи занимает около 60 секунд, что достаточно поразительно, учитывая, что даже станции замены 3-го поколения от Nio требуется 3 минуты для выполнения замены. Объем багажника составляет 500 л.

Кроме того, автомобиль оснащен «технологией против укачивания» и имеет один небольшой ЖК-экран перед вторым пилотом и второй сзади.

Cao Cao Mobility – это платформа для организации поездок под управлением Geely Holding, которая сейчас конкурирует с Didi и другими игроками в Китае и имеет 150 миллионов пользователей. Компания планирует выйти на биржу в 2023 году.

Прежде чем анонсировать свой собственный автомобильный бренд, посвященный транспорту по требованию, Cao Cao Mobility ранее использовала электромобили от Ruilan Auto и другого бренда Geely, Geometry (теперь переименованного в Geome). Основными используемыми моделями были седан Geometry A, который мог похвастаться запасом хода в 600 км, и Ruilan Maple 80V MPV от Ruilan Auto, оснащенный возможностью замены батарей.

Все шины Continental разработаны так, чтобы подходили для электромобилей. Они обеспечивают безопасные поездки, вне зависимости от дорожных условий и стиля вождения. Рекламна інформація

Кроме традиционного электроавтомобиля, во время презентации Cao Cao Auto был представлен автомобиль с интеллектуальным управлением на основе 60. Автомобиль оснащен датчиками на крыше и предназначен для автоматического вождения с помощью интеллектуальной платформы вождения Cao Cao. Больше подробностей не было раскрыто, но сосредоточенность Geely на беспилотных такси очевидна.

В Geely Holding входят десятки брендов, среди которых Lotus, Volvo, Zeekr, Lynk&Co и многие другие. Месяц назад Geely анонсировала еще одну серию под названием Galaxy, которая выпустит семь новых моделей в течение следующих двух лет.