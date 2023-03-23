Это уже второй новый автобренд Geely за последний месяц.

29 марта китайский холдинг Geely выпустит автомобиль под новым брендом Cao Cao Auto. Он будет называться Cao Cao 60 и будет использоваться для коммерческих поездок. Так что, скорее всего, это будет специальная модель для такси.

Geely уже руководит своим подразделением по заказу поездок под брендом Cao Cao Mobility и конкурирует с Didi (китайская альтернатива Uber). Будет ли Cao Cao Auto работать под управлением Cao Cao Mobility или независимо, остается непонятным.

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Скорее всего новый автомобильный бренд Geely сосредоточится на производстве специализированных транспортных средств. Ранее Cao Cao Mobility использовала электромобили от Ruilan Auto и бренд Geely Geometry. В основном это был седан Geometry A с запасом хода 600 км и MPV Ruilan Maple 80V (от Ruilan Auto), поддерживающий замену аккумулятора. Соглашение между Ruilan и Cao Cao было подписано в апреле 2022 года.

Ruilan Auto является совместным предприятием Lifan и Geely. Это автопроизводитель, который сейчас производит электромобили со сменными батареями.



Сейчас Cao Cao Mobility использует автомобили от Ruilan

В сентябре прошлого года Sohu сообщила, что Cao Cao Mobility и подразделение автономного вождения Geely начали сотрудничество над проектом роботакси для создания платформы для самостоятельного управления.

В Geely говорят, что Cao Cao Mobility – это первая в Китае новая энергетическая платформа (EV+PHEV), ориентированная на заказ поездок. Они также предлагают прокат автомобилей и услуги консьержа и работают в более чем 62 городах, включая Пекин, Шанхай и Гуанчжоу.

В Geely Holding входят десятки брендов, среди которых Lotus, Volvo, Zeekr, Lynk&Co и многие другие. Месяц назад Geely анонсировала еще одну серию под названием Galaxy, которая выпустит семь новых моделей в течение следующих двух лет.