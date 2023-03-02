28 февраля юристы китайского автопроизводителя Changan Automobile направили публичное письмо Geely Holding, обвинив их прототип купе Galaxy Light в нарушении авторских прав. В ответ Geely заявила, что дизайн Galaxy Light оригинален и продолжает уникальную эстетику бренда Geely.

Это раньше китайцы бесцеремонно копировали японские или европейские автомобили, теперь они воруют идеи друг у друга.

Так, концерн Geely, владеющий многими брендами и огромный штат дизайнеров, представил во время помпезной пресс-конференции 23 февраля модель Galaxy Light. Серийная версия должна дебютировать в конце года. Geely также представила специальный логотип для серии Galaxy, который несколько переработан логотипом Geely.

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Предсерийный автомобиль Geely Galaxy Light

Light – это крупногабаритное EV-купе на платформе SEA с коэффициентом лобового сопротивления менее 0,19. Он будет оснащен многими передовыми технологиями Geely, включая лидары, радары и даже спутниковые приемники. В концепт-каре отсутствуют физические зеркала заднего вида и дверные ручки, поддерживается разблокировка с помощью смартфона NFC. В машине даже есть порт для беспилотников, где БПЛА могут приземляться и заряжаться.

Компания "Чанган" в своем письме утверждает: "после сравнения было обнаружено, что прототип Geely имеет много сходства с концепт-каром Changan Automobile и серийными моделями, и его подозревают в нарушении прав интеллектуальной собственности Changan Automobile". Changan не указал какой-то конкретный автомобиль, который, как они подозревают, вдохновил Geely.

В письме указано, что макет Galaxy Light подозревается в плагиате многих моделей, выпущенных Changan Automobile. Юристы попросили Geely прекратить эти действия и оставила за собой право принять дальнейшие юридические меры.

Changan Shenlan SL03

Geely выпустила краткое заявление, отметив, что содержание письма юриста неточно, а «обвинения против нашей компании безосновательны и вводят общественность в заблуждение».

Впрочем, причиной конфликта может быть отнюдь не плагиат, а борьба за персонал. Ведь Чэнь Чжэнчэн, нынешний вице-президент по дизайну Geely Automobile, почти 20 лет работал в Changan Automobile. Во время работы в Changan он отвечал за дизайн нескольких моделей массового производства, в частности, Changan Eado, Raeton и серии UNI. Возможно, почерк дизайнера и показался несколько похожим.

Вывод редактора

Ранее BBA (Benz, BMW, Audi – китайский термин для роскошных немецких производителей автомобилей) часто подавали в суд на китайских производителей за нарушение авторских прав. Но с ростом количества новых производителей электромобилей в Китае (более 300 и более), все больше китайских компаний будут обвинять друг друга в плагиате. Может быть, вскоре китайские бренды подадут в суд на традиционные зарубежные бренды за плагиат?