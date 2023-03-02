28 лютого юристи китайського автовиробника Changan Automobile направили публічний лист до Geely Holding, звинувативши їх прототип купе Galaxy Light у порушенні авторських прав. У відповідь Geely заявила, що дизайн Galaxy Light оригінальний та продовжує унікальну естетику бренду Geely.

Це раніше китайці безцеремонно копі.вали японські чи європейські автомобілі, тепер вони крадуть ідеї один в одного.

Так, концерн Geely, який володіє багатьма брендами та має величезний штат дизайнерів, представив під час помпезної прес-конференції 23 лютого модель Galaxy Light. Серійна версія повинна дебютувати в кінці року. Geely також представила спеціальний логотип для серії Galaxy, який є дещо переробленим логотипом Geely.

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Передсерійний автомобіль Geely Galaxy Light

Light — це великогабаритне EV-купе на платформі SEA з коефіцієнтом лобового опору менше 0,19. Він буде оснащений багатьма передовими технологіями Geely, включаючи лідари, радари та навіть супутникові приймачі. У концепт-кара відсутні фізичні дзеркала заднього виду та дверні ручки, підтримується розблокування за допомогою смартфона NFC. В машині є навіть порт для безпілотників, де БПЛА можуть приземлятися та заряджатися.

Компанія “Чанган” у своєму листі стверджує: “після порівняння було виявлено, що прототип Geely має багато схожості з концепт-каром Changan Automobile і серійними моделями, і його підозрюють у порушенні прав інтелектуальної власності Changan Automobile”. Changan не вказав якийсь конкретний автомобіль, який, як вони підозрюють, надихнув Geely.

У листі вказано, що прототип Galaxy Light підозрюється в плагіаті багатьох моделей, випущених Changan Automobile. Юристи попросили Geely припинити ці дії та залишили за собою право вжити подальших заходів. Тобто в суд ще не подали.

Changan Shenlan SL03

Geely випустила коротку заяву у відповідь, зазначивши, що зміст листа юриста є неточним, а «звинувачення проти нашої компанії безпідставні та вводять громадськість в оману».

Втім, причиною конфлікту може бути зовсім не плагіат, а боротьба за персонал. Адже Чень Чженчен, нинішній віце-президент з дизайну Geely Automobile, майже 20 років працював у Changan Automobile. Під час роботи в Changan він відповідав за дизайн кількох моделей масового виробництва, зокрема Changan Eado, Raeton і серії UNI. Можливо, “почерк” дизайнера і здався дещо схожим.

Висновок редактора

Раніше BBA (Benz, BMW, Audi – китайський термін для розкішних німецьких виробників автомобілів) часто подавали до суду на китайських виробників за порушення авторських прав. Але зі зростанням кількості нових виробників електромобілів у Китаї (понад 300 і більше), все більше китайських компаній звинувачуватимуть одна одну в плагіаті. Можливо, невдовзі китайські бренди подадуть до суду на традиційні закордонні бренди за плагіат?