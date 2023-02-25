Після року роботи на Марсі марсохід "приспали" під час місцевої зими, але "прокинутись" він не може.

Спостереження за місцем посадки китайського марсохода «Чжужун» орбітальної станції MRO не виявили ознак його руху принаймні з вересня минулого року. Імовірно, марсохід так і не вдалося розбудити з його зимової сплячки, у яку ввели ровер, аби перечекати сезон піщаних бур на Марсі.

Вийти з режиму гібернації «Чжужун» мав на початку грудня минулого року. Про відсутність ознак його активності повідомляє дослідницький центр планетарної науки університету Аризони.

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Що це за марсохід?

У травні 2021 року Марса дісталась перша китайська місія «Тяньвень-1», у яку входить орбітальний апарат та посадковий модуль з шестиколісним марсоходом «Чжужун», який висадився у рівнині Утопія. Серед завдань марсохода – пошук біомаркерів на планеті, дослідження її приповерхневих шарів за допомогою радарів.

Очікувалося, що наукова місія «Чжужуна» триватиме три земних місяці, однак марсоходу вдалося пропрацювати трохи більше року перед тим, як його перевели у режим гібернації на час марсіанської зими, що супроводжується значним зниженням температури та збільшенням пилу в атмосфері. І схоже, з зимової сплячки «Чжужун» не вийшов.

Що сталося з «Чжужуном»?

Очікувалося, що у грудні марсохід самостійно вийде зі сплячки, коли температура та кількість світла дозволять його сонячним панелям виробляти достатньо енергії для ровера. Однак у січні представники місії поділилися, що не отримали від «Чжужуна» сигналу про пробудження. Офіційних повідомлень від Китайського національного космічного управління досі не було, однак тепер і за орбітальними знімками видно, що «Чжужун» не повернувся до роботи.

Американська станція MRO отримала знімки регіону посадки марсохода за допомогою камери високої роздільної здатності HiRISE, на яких видно, що «Чжужун» не змінив свого положення з 8 вересня 2022 року по 7 лютого 2023. Імовірно, причиною припинення роботи стала запиленість сонячних панелей марсохода. До речі, раніше MRO вдалося сфотографувати сліди коліс «Чжужуна».

Також через марсіанський пил свою роботу на четвертому році місії припинила геофізична станція NASA InSight.

Що встиг зробити китайський ровер?

«Чжужун» за допомогою свого радара знайшов поховані під реголітом кратери Марса

Також марсохід виявив кілька шарів різних відкладень під поверхнею планети, які можуть свідчити про епізодичні повені у районі рівнини Утопія.

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