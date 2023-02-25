После года работы на Марсе марсоход "усыпили" во время местной зимы, но "проснуться" он не может.

Наблюдения за местом посадки китайского марсохода Чжужун орбитальной станции MRO не выявили признаков его движения по крайней мере с сентября прошлого года. Вероятно, марсоход так и не удалось разбудить после зимней спячки, в которую ввели ровер, чтобы переждать сезон песчаных бурь на Марсе.

Выйти из режима гиббернации «Чжужун» должен был в начале декабря прошлого года. Об отсутствии признаков его активности сообщает исследовательский центр планетарной науки Аризонского университета.

Также интересно можно ли ездить по Марсу по обычному автомобилю?

Что это за марсоход?

В мае 2021 года Марса добралась первая китайская миссия «Тяньвэнь-1», в которую входит орбитальный аппарат и посадочный модуль с шестиколесным марсоходом «Чжужун», высадившимся в равнине Утопия. Среди задач марсохода – поиск биомаркеров на планете, исследование ее поверхностных слоев с помощью радаров.

Ожидалось, что научная миссия «Чжужуна» продлится три земных месяца, однако марсоходу удалось проработать чуть больше года перед тем, как его перевели в режим гиббернации во время марсианской зимы, что сопровождается значительным понижением температуры и повышением пыли в атмосфере. И, похоже, из зимней спячки «Чжужун» не вышел.

Что произошло с «Чжужуном»?

Ожидалось, что в декабре марсоход самостоятельно выйдет из спячки, когда температура и количество света позволят его солнечным панелям производить достаточно энергии для ровера. Однако в январе представители миссии поделились, что не получили от Чжужуна сигнала о пробуждении. Официальных сообщений от Китайского национального космического управления до сих пор не было, однако теперь и по орбитальным снимкам видно, что Чжужун не вернулся к работе.

Американская станция MRO получила снимки региона посадки марсохода с помощью камеры высокого разрешения HiRISE, на которых видно, что «Чжужун» не изменил своего положения с 8 сентября 2022 по 7 февраля 2023 года. Вероятно, причиной прекращения работы стала запыленность солнечных панелей марсохода. Кстати, ранее MRO удалось сфотографировать следы колес Чжужуна.

Из-за марсианской пыли свою работу на четвертом году миссии прекратила геофизическая станция NASA InSight.

Что успел сделать китайский велосипед?

«Чжужун» с помощью своего радара нашел похороненные под реголитом кратеры Марса.

Также марсоход нашел несколько слоев разных отложений под поверхностью планеты, которые могут свидетельствовать об эпизодических наводнениях в районе равнины Утопия.

Напомним, что Илон Маск отправил на Марс свой Tesla Roadster