Це вже другий новий автобренд Geely за останній місяць.

29 березня китайський холдинг Geely випустить автомобіль під новим брендом Cao Cao Auto. Він матиме назву Cao Cao 60 і буде використовуватись для комерційних поїздок. Тож, швидше за все, це буде спеціальна модель для таксі.

Geely вже керує своїм підрозділом із замовлення поїздок під брендом Cao Cao Mobility і конкурує з Didi (китайська альтернатива Uber). Чи буде Cao Cao Auto працювати під управлінням Cao Cao Mobility чи незалежно, залишається незрозумілим.

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Швидше за все, новий автомобільний бренд Geely зосередиться на виробництві спеціалізованих транспортних засобів. Раніше Cao Cao Mobility використовувала електромобілі від Ruilan Auto та бренду Geely Geometry. В основному це був седан Geometry A із запасом ходу 600 км і MPV Ruilan Maple 80V (від Ruilan Auto), який підтримує заміну акумулятора. Угода між Ruilan і Cao Cao була підписана в квітні 2022 року.

Ruilan Auto є спільним підприємством Lifan і Geely. Це автовиробник, який зараз випускає електромобілі зі змінними батареями.



Зараз Cao Cao Mobility використовує автомобілі від Ruilan

У вересні минулого року Sohu повідомила, що Cao Cao Mobility і підрозділ автономного водіння Geely почали співпрацю над проектом роботаксі для створення платформи для самостійного керування.

У Geely кажуть, що Cao Cao Mobility – це перша в Китаї нова енергетична платформа (EV + PHEV), орієнтована на замовлення поїздок. Вони також пропонують прокат автомобілів і послуги консьєржа та працюють у понад 62 містах, включаючи Пекін, Шанхай і Гуанчжоу.

До Geely Holding входять десятки брендів, серед яких Lotus, Volvo, Zeekr, Lynk&Co та багато інших. Місяць тому Geely анонсувала ще одну серію під назвою Galaxy, яка випустить сім нових моделей протягом наступних двох років.