Модель під назвою Cao Cao 60 EV має запас ходу 415 км та коштує всього 17 500 доларів.

29 березня компанія Geely запустила новий бренд Cao Cao Auto, представивши свій перший автомобіль Cao Cao 60. Автомобіль, призначений для бізнесу з перевезень холдингу Geely, оснащений змінними батареями та запасом ходу 415 км CLTC і виробляється іншим брендом Geely. Ціна починається від 119 800 юанів (17 500 доларів).

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Китайці з Cao Cao стверджують, що модель 60 призначена для послуг перевезень пасажирів, тому має наддовгий і перевірений термін служби в 600 000 км. Повідомляється, що заміна батареї займає близько 60 секунд, що досить вражаюче, враховуючи, що навіть станції заміни 3-го покоління від Nio потрібно 3 хвилини для виконання заміни. Обсяг багажника становить 500 літрів.

Крім того, автомобіль оснащено «технологією проти заколисування» та має один невеликий РК-екран перед другим пілотом і інший позаду.

Cao Cao Mobility — це платформа для організації поїздок під управлінням Geely Holding, яка зараз конкурує з Didi та іншими гравцями в Китаї та має 150 мільйонів користувачів. Компанія планує вийти на біржу в 2023 році.

Перш ніж анонсувати свій власний автомобільний бренд, присвячений транспорту на вимогу, Cao Cao Mobility раніше використовувала електромобілі від Ruilan Auto та іншого бренду Geely, Geometry (тепер перейменованого на Geome). Основними моделями, які використовувалися, були седан Geometry A, який міг похвалитися запасом ходу в 600 км, і Ruilan Maple 80V MPV від Ruilan Auto, оснащений можливістю заміни батарей.

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Окрім традиційного електроавто, під час презентації Cao Cao Auto було представлено автомобіль з інтелектуальним керуванням на основі 60. Автомобіль оснащено датчиками на даху та призначений для автоматичного водіння за допомогою інтелектуальної платформи водіння Cao Cao. Більше подробиць не було розкрито, але зосередженість Geely на безпілотних таксі очевидна.

До Geely Holding входять десятки брендів, серед яких Lotus, Volvo, Zeekr, Lynk&Co та багато інших. Місяць тому Geely анонсувала ще одну серію під назвою Galaxy, яка випустить сім нових моделей протягом наступних двох років.