Власти Венгрии предложили финансовую помощь для строительства дорог на западе Украины, которые пострадали в результате непогоды.

Об этом заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. Он подчеркнул, что Венгрия готова предоставить Украине 50 млн долларов на строительство дорог. “Мы очень надеемся, что эти деньги будут использованы и дороги будут построены”, – сказал политик.

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Также венгерская сторона заявила, что Венгрия имеет разработанный ряд мер для борьбы против паводков и готова помочь Украине преодолеть последствия подтоплений, которые накрыли несколько областей на западе. “Если Венгрия может помочь, мы готовы это сделать”, – добавил Сийярто.

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