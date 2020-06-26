До 2024 года все такси в столице Норвегии будут электрическими.

Компания Jaguar Land Rover присоединится к партнерам программы ElectriCity в Осло: скандинавского оператора такси Cabonline (NorgesTaxi AS), крупнейшего в регионе оператора зарядных локаций Fortum Recharge, американского разработчика технологий Momentum Dynamics и самого города Осло. Совместными усилиями они создадут высокомощную беспроводную зарядную инфраструктуру для такси в столице Норвегии.

Проект станет первой в мире системой беспроводной зарядки электрических такси, а развитие зарядной инфраструктурной модели ускорит внедрение электромобилей в мире.

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Jaguar Land Rover обеспечит оператора такси Cabonline 25-ю кроссоверами Jaguar I-PACE, который позволяет подключить технологию беспроводной зарядки Momentum Dynamic. Команда инженеров и технических экспертов Momentum Dynamics и Jaguar Land Rover тестирует технологию, а Cabonline будет руководить автопарком в рамках программы ElectriCity в Осло.

Водители такси получат зарядную систему, которая не будет прерывать маршрут в рабочее время. Несколько зарядных пластин мощностью 50-75 кВт устанавливают последовательно на пути водителя: в местах, где пассажиры садятся и выходят из такси. Поэтому такси будет заряжаться в ожидании следующего заказа. Система расположена под землей: не требует кабелей и физического соединения авто с зарядным устройством. Она автоматически включается и обеспечивает 50 кВт энергии за 6-8 минут. Такси может заряжаться много раз в день, поддерживая высокое состояние заряда аккумулятора. Так оно будет работать 24 часа в сутки без потери запаса хода.

Осло станет первой в мире столицей, где появятся беспроводные индукционные зарядные станции для электрических такси. Город планирует избавиться от вредных выбросов в этом направлении до 2024 года. И Норвегия усиливает требования: до 2025 года все новые автомобили, которые будут продаваться в стране, должны путешествовать с нулевыми выбросами СО2.

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