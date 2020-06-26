До 2024 року усі таксі в столиці Норвегії будуть електричними.

Компанія Jaguar Land Rover приєднається до партнерів програми ElectriCity в Осло: скандинавського оператора таксі Cabonline (NorgesTaxi AS), найбільшого в регіоні оператора зарядних локацій Fortum Recharge, американського розробника технологій Momentum Dynamics та самого міста Осло. Спільними зусиллями вони створять високопотужну бездротову зарядну інфраструктуру для таксі у столиці Норвегії.

Проект стане першою у світі системою бездротової зарядки електричних таксі, а розвиток зарядної інфраструктурної моделі прискорить впровадження електромобілів у світі.

Також цікаво: зарядити електромобіль стало дорожче, чим залити повний бак бензину.

Jaguar Land Rover забезпечить оператора таксі Cabonline 25-ма кросоверами Jaguar I-PACE, який дозволяє підключити технологію бездротової зарядки Momentum Dynamic. Команда інженерів та технічних експертів Momentum Dynamics та Jaguar Land Rover тестує технологію, а Cabonline керуватиме автопарком у рамках програми ElectriCity в Осло.

Водії таксі отримають зарядну систему, яка не перериватиме маршрут у робочий час. Декілька зарядних пластин потужністю 50-75 кВт встановлюють послідовно на шляху водія: у місцях, де пасажири сідають та виходять з таксі. Тому таксі буде заряджатися, очікуючи на наступне замовлення. Система розташована під землею: не потребує кабелів і фізичного з'єднання авто із зарядним пристроєм. Вона автоматично вмикається і забезпечує 50 кВт енергії за 6-8 хвилин. Таксі може заряджатися багато разів на день, підтримуючи високий стан заряду акумулятора. Так воно працюватиме 24 години на добу без втрати запасу ходу.

Осло стане першою у світі столицею, де з’являться бездротові індукційні зарядні станції для електричних таксі. Місто планує позбутися шкідливих викидів у цьому напрямі до 2024 року. Та Норвегія посилює вимоги: до 2025 року усі нові автомобілі, що продаватимуться у країні, повинні подорожувати із нульовими викидами СО 2 .

Нагадаємо, чи можна зарядити електромобіль сонячними панелями на ходу.