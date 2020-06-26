Уже к концу 2020 года в эксплуатацию будет сдана первая бетонная дорога Н-31 Днепр – Решетиловка. Она станет первой бетонной дорогой, построенной за последние годы.

В Министерстве инфраструктуры Украины уточнили, что еще пару лет назад трасса была в очень плохом состоянии и создавала опасность, как для водителя, так и для транспортного средства.

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По состоянию на сегодняшний день дорога уже сильно изменилась. В Полтавской области построили 4 моста, 8 путепроводов, 14 пешеходных переходов и 3 объездных пункта. Благодаря новой дороге, объезды избавят от лишнего шума, а автомобиль будет в целости, так как бетонное покрытие высокого качества.

Напомним, что на данный момент в Украине ремонтируется 6,5 тысячи километров дорог, из которых 4 тысячи километров – это трассы государственного значения, а 2,5 тысячи – местного. При этом, общая протяженность дорог Украины – 170 тыс км.

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