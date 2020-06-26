Вже до кінця 2020 року в експлуатацію буде здано бетонну дорогу Н-31 Дніпро-Решетилівка. Вона стане першою бетонною дорогу, збудованою за останні роки.

У Міністерстві інфраструктури України уточнили, що ще пару років назад траса була в дуже поганому стані і створювала небезпеку, як для водія, так і для транспортного засобу.

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Станом на сьогоднішній день дорога вже сильно змінилася. У Полтавській області звели 4 мости, 8 шляхопроводів, 14 пішохідних переходи і 3 об'їзних пункти. Завдяки новій дорозі, об'їзди позбавлять від зайвого шуму, а автомобіль буде в цілості, так як бетонне покриття високої якості.

Нагадаємо, що на даний момент в Україні ремонтується 6,5 тисячі кілометрів доріг, з яких 4 тисячі кілометрів - це траси державного значення, а 2,5 тисяч - місцевого. При цьому, загальна протяжність доріг України – 170 тис км.

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