Влада Угорщини запропонувала фінансову допомогу для будівництва доріг на заході України, які постраждали внаслідок негоди.

Про це заявив міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петер Сійярто. Він наголосив, що Угорщина готова надати Україні 50 млн доларів на будівництво доріг. “Ми дуже сподіваємося, що ці гроші будуть використані і дороги будуть побудовані”, – сказав політик.

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Також угорська сторона заявила, що Угорщина має розроблені ряд заходів для боротьби проти паводків і готова допомогти Україні подолати наслідки підтоплень, які накрили кілька областей на заході. “Якщо Угорщина може допомогти, ми готові це зробити”, – додав Сійярто.

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