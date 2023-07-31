Все йде до того, що Угорщина невдовзі стане світовим центром виробництва акумуляторних батарей для електромобілів, пропустивши вперед тільки Китай: про будівництво своїх заводів на викуплених землях вже заявили китайці, корейці, німці. Дехто зводить по кілька таких підприємств.

Аналітики прискіпливо вивчають феномен Угорщини в залучених інвестицій щодо виробництва акумуляторів для електротягових машин. Країна сьогодні посідає четверте місце у світі з виробництва акумуляторів для електромобілів, а після залучення усіх інвестицій займе друге місце.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, виступаючи у червні на Всесвітній конференції з акумуляторних батарей, наголосив, що акумулятори для електромобілів стали для Угорщини за останній рік-півтора експортним продуктом номер один.

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Сюди пішли не просто великі, а дуже великі інвестиції. Зазвичай інвестиції класифікуються як великі, коли сума сягає 5-10 мільйонів євро та залучає багато робочих місць. В Угорщині суми інвестиційних вкладів пішли не на десятки, а на сотні мільйонів і навіть мільярди доларів.

BMW інвестує 2,1 мільярда доларів у виробництво акумуляторів на заводі в Угорщині й укладає угоди з іншими виробниками батарей. Фото: BMW

Державні стимули та можливість для автовиробників і постачальників акумуляторів працювати у сусідстві один з одним мають сильний вплив на вибір, сконцентрувавши в Угорщині провідних галузевих гравців з Німеччини, Китаю та Південної Кореї.

Угорський акумуляторний сектор розростається

Корейських, китайських, німецьких інвесторів Угорщина приваблює тим, що вона є однією з трьох країн світу (Китай, Німеччина, Угорщина), де розміщені заводи німецьких компаній з виробництва автомобілів преміум-класу – Mercedes-Benz, BMW, Audi.

Південнокорейський виробник акумуляторів Samsung SDI Co Ltd, який уже має тут два заводи з випуску батарей, оголосив про будівництво що одного.

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Компанія Samsung вже завершила купівлю землі для заводу й інвестує у нове виробництво майже 807 мільйонів доларів. Очікується, що там вироблятимуть для BMW нову призматичну батарею. Відносно батареї Zen 5-го покоління у Samsung SDI, то вона буде коротшою і ширшою. Це допоможе BMW знизити центр ваги у своїх електромобілях, підвищить його стійкість та керованість.

Виробники акумуляторів з Китаю швидко розширюють свою присутність у Європі, реагуючи на зростаючий ринок електромобілів, одночасно нарощуючи інвестиції на континенті, в т.ч. в Угорщині. Фото: Аuto Еconomictime

Китайська компанія Sunwoda Electronic також заявила про будівництво у східній Угорщині свого заводу, вбачаючи на європейському ринку великі перспективи у секторі виробництва електромобілів. У цей об’єкт, як заявив у четвер міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, вона інвестує 580 мільярдів угорських форинтів (1,5 мільярда євро).

Тут буде створено тисячі робочих місць. Очільник дипломатичного відомства Угорщини заявив, що Sunwoda 90% потреби у воді забезпечуватиме за рахунок очищених стічних вод. Питна вода буде використовуватися тільки для миття рук, пиття, гігієнічних процедур. Потім вона буде очищатися і використовуватися уже як технічна.

До 2030 року південнокорейські виробники акумуляторів займатимуть понад дві третини (75%) обсягів світового виробництва сепараторної плівки для батарей, зосередивши свої виробництва в Європі та США. Фото: m.koreaherald.com

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Один з найбільших у світі китайський виробників акумуляторів Contemporary Amperex Technology (CATL) вже будує свій завод вартістю $8,1 млрд і в Дебрецені на сході Угорщини. Орієнтовно пілотне виробництво розпочнеться у наступному році.

Китайський виробник електромобілів BYD, який вже складає електричні автобуси в Угорщині, також націлився будувати завод зі збирання акумуляторів у місті Фот. Про суму інвестицій поки не йдеться, на нинішньому етапі менеджери тільки приглядаються.

Проектний макет з прив’язкою до земельної ділянки під майбутній завод з виробництва автомобільних акумуляторів SK Innovation в Угорщині, куди інвестується майже 1 мільярд доларів США. Фото: SK Innovation



По 22,5 євро за «квадрат» плюс ПДВ

Просто так землю під будівництво уряд Угорщини не виділяє. Оскільки там існує ринок землі, то ділянки під забудову інвестори викуповують. Звісно, за ринковою ціною. Відлік землевідведення йде на гектари.

Компанія EVE Energy оголосила будівництво свого угорського заводу з виробництва великих циліндричних батарей у Дебрецені, інвестуючи в нього близько $1,4 млрд. Процес на початковій стадії, тільки-тільки викупили під виробничі потужності 45 гектарів землі. В середньому кожен квадратний метр обійшовся в 22,5 євро плюс ПДВ, а загальна вартість сягнула близько 12,86 млн євро.

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Менеджери виходили з того, що земля з часом буде тільки дорожчати, брали з запасом на майбутнє розширення виробничих потужностей, оскільки тут відкриваються великі перспективи: восени укладено угоду з BMW Group на постачання великих циліндричних літій-іонних елементів для лінійки моделей Neue Klasse.

Баварці вже оголосили про свій намір виробляти циліндричні акумуляторні елементи, подібні до елементів Tesla, залучивши новий китайський завод з виробництва акумуляторів в Угорщині. Фото: autonews.com

Нагадаємо, BMW вперше буде використовувати циліндричні елементи в моделях нового покоління, починаючи з 2025 року, і цей літій-іонний елемент шостого покоління зробить великий технологічний стрибок вперед. Тут ціла низка переваг.

По-перше, підвищиться щільність енергії більш ніж на 20 відсотків. По-друге, збільшиться запас ходу мінімум на 30 відсотків. Є й третій фактор привабливості - зарядка стане на 30 відсотків швидшою.

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...і плюс роботизація технологічних процесів

Обіцянки про створення додаткових робочих місць звучать у кожному проекті. Це радує, оскільки на сьогодні по всій країні створено уже близько 20 заводів із виробництва акумуляторів, що належать південнокорейським або китайським компаніям.

Не слід забувати, що на цю мить в Угорщині існує ще 38 проєктів з виробництва акумуляторів загальним обсягом інвестицій 14,2 млрд євро. Китай поки є другим за величиною інвестором після Південної Кореї.

Окремі виробничі процеси у виготовленні акумуляторів взагалі не потребують участі людини – повна роботизація. Фото: goodfangsm.life

Нагадаємо, найбільшим інвестором підприємства з виробництва акумуляторів в Угорщині є згаданий CATL. Завод у Дебрецені матиме високий ступінь комплексної автоматизації, при якій більшість робочих процесів виконуватимуться роботами під наглядом людини. В цьому випадку робочі місця будуть, але не в такій великій кількості.

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Хай там як, але Угорщина завдяки новим заводам з виробництва акумуляторів для електромобілів стає не тільки великою державою у виробництві акумуляторів, але світовим гравцем на їх ринку. При цьому вона матиме і нові робочі місця, і гарантовані надходження податків у казну.

Ось так виглядає сучасна акумуляторна батарея електромобіля Audi. Невдовзі таких накопичувачів струму потрібно буде десятки мільйонів – попереду ера електромобілів. Фото: audi-mediacenter.com