У червні країни Євросоюзу зареєстрували 158 252 електромобілі, зафіксувавши двозначний відсотковий приріст цього сегменту та вперше обігнавши частку дизельного транспорту.

Як повідомляє Європейська асоціація виробників автомобілів АСЕА, в перший місяць літа нові реєстрації акумуляторних електромобілів у ЄС зросли на 66,2%. Таким чином, їх ринкова частка з 10,7% у червні 2022 року дійшла до 15,1%. Тож акумуляторні машини відтепер стали для європейців третіми у виборі за популярністю нових автомобілів.

Завдяки цьому показнику у червні піврічний результат реалізації електромобілів зріс на 53,8%, досягнувши 703 586 одиниць.

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Червнева реєстрація нових гібридно-електричних автомобілів зросла на 32,4%, досягнувши 254 100 одиниць. За півріччя продано майже 1,4 млн нових автомобілів цього сегменту, що дало 27,9% зростання і дозволило в обсязі легкових автомобілів зайняти чверть долі ринку.

Реєстрація нових легкових автомобілів в ЄС по місяцях відносно минулих періодів, в процентах. Інфографіка АСЕА

Ринок нових гібридних автомобілів, що підключаються, у червні відновився, кількість реєстрацій збільшилася на 13,4%. Однак загальна частка таких автомобілів в обсязі ринку у червні знизилася до 7,9% з 8,2%.

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Ринок бензинових автомобілів червня зріс на 11% та на 15,9% за шість місяців. При цьому ринкова частка знизилася до 36,3% відносно 38,5% у червні 2022 року. У виборі цей сегмент машин у європейців перший.

Нові реєстрації авто в ЄС за видами палива у червні, в процентах. Інфографіка АСЕА

А ось ринок дизельних автомобілів Євросоюзу минулого місяця знову впав – мінус 9,4%. Частка дизельних автомобілів наразі становить 13,4% порівняно з 17,4% у червні минулого року.

Загалом у червні 2023 року авторинок Євросоюзу зріс на 17,8% до 1 млн зареєстрованих одиниць легкового транспорту.