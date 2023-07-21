В июне жители стран Евросоюза зарегистрировали 158 252 электромобиля, зафиксировав двузначный процентный прирост этого сегмента и впервые обогнав долю дизельного транспорта.

Как сообщает Европейская ассоциация производителей автомобилей АСЕА, в первый месяц лета новые регистрации аккумуляторных электромобилей в ЕС выросли на 66,2%. Таким образом, их рыночная доля с 10,7% в июне 2022 г. дошла до 15,1%. Так что аккумуляторные машины теперь стали для европейцев третьими в выборе по популярности новых автомобилей.

Благодаря этому показателю в июне полугодовой результат реализации электромобилей вырос на 53,8%, достигнув 703586 единиц.

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Июньская регистрация новых гибридно-электрических автомобилей выросла на 32,4%, достигнув 254 100 единиц. За полугодие продано почти 1,4 млн. новых автомобилей этого сегмента, что дало 27,9% роста и позволило в объеме легковых автомобилей занять четверть доли рынка.

Регистрация новых легковых автомобилей в ЕС по месяцам по отношению к прошлым периодам, в процентах. Инфографика АСЕА

Рынок новых подключаемых гибридных автомобилей в июне восстановился, количество регистраций увеличилось на 13,4%. Однако общая доля таких автомобилей в объеме рынка в июне снизилась до 7,9% с 8,2%.

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Рынок бензиновых автомобилей июня вырос на 11% и на 15,9% за шесть месяцев. При этом рыночная доля снизилась до 36,3% по отношению к 38,5% в июне 2022 года. В выборе этот сегмент машин у европейцев – первый.

Новые регистрации авто в ЕС по видам топлива в июне, процентах. Инфографика АСЕА

А вот рынок дизельных автомобилей Евросоюза в прошлом месяце снова упал – минус 9,4%. Доля дизельных автомобилей в настоящее время составляет 13,4% по сравнению с 17,4% в июне прошлого года.

В июне 2023 года авторынок Евросоюза вырос на 17,8% до 1 млн зарегистрированных единиц легкового транспорта.