Експерти прогнозують великі скорочення штатів та різке зменшення обсягів виробництва на заводах, що виробляють деталі для двигунів внутрішнього згоряння – адже їх невдовзі замінять електромобілі.

Аналітичні дослідження показують, що доходи від двигунів внутрішнього згоряння, а також паливних та вихлопних систем до 2027 року знизяться на 44%. Про це йдеться в дослідженні Deloitte Automotive Supplier Study 2023 року. Очікується, що доходи від електричних трансмісій та акумуляторів або паливних елементів зростуть на 245%.

"Для постачальників автомобільної промисловості попереду нові потрясіння та фундаментальні зміни, оскільки вони щосили намагаються привести свій бізнес у відповідність до реалій нового сектору. Масова трансформація у бік електромобілів означає, що постачальники повинні думати як про те, що саме вони вироблятимуть у майбутньому", - заявляють експерти згаданого Центру.

Читайте також Електромобілі у 2023 році поставлять новий рекорд продажу

Оскільки ланцюжок постачання зміщується, то загальне коло постачання запчастин для силових агрегатів також скорочується. Двигуни внутрішнього згоряння та його системи складаються з приблизно 2000 деталей. Електромотори електромобілів мають близько 20, а іноді й менше деталей.

Автовиробники знаходять нові способи більш ефективного виробництва деталей за допомогою таких методів, як гігавідливання. Така технологія передбачає використання великого обладнання для відливання дуже великих шматків автомобіля замість складання одного з дрібніших частин.

Все йде до того, що автозаводи будуть і далі ускладнювати транспортні засоби, але при цьому почнуть спрощувати процес складання, скорочувати кількість днів на партію з тим, щоб підвищити рентабельність та знизити витрати на ланцюжок постачання.

Читайте також Угорщина стала центром з виробництва акумуляторів у Європі

В автомобілях є тисячі деталей, які надходять від компаній з усього світу — розгалужений ланцюг постачання фірм, кожна ланка якого залежить від успіху інших. Здебільшого це невеликі сімейні фірми, що існують уже кілька десятиліть. Нова трансформація світового автопрому в електротяговий сегмент торкнеться таких фірм і фірмочок в першу чергу і їх перехід в новий сектор виробництва буде болючим.

Великих виробників та постачальників, акції яких вийшли на біржі (Bosch, Denso, Magna та ZF), це також торкнеться, але вони швидко перепрофілюють свої виробничі потужності з виготовлення комплектуючих до двигунів внутрішнього згоряння або просто згорнуть їх і перейдуть на електромобілі. Буде болісно, затратно, але не трагічно.

Дрібні постачальники, не маючи капіталу для таких розворотів, опиняться у більш складному становищі. Тут уже все буде залежати від напрацювань, що були у них раніше, і енергійності в підходах до викликів часу. У будь-якому разі скорочень, а подекуди й закриття виробництв, не позбутися.