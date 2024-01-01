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Fisker распродает кроссоверы Ocean по оптовой цене от 2500 долларов за экземпляр

Fisker достигла предварительного соглашения с нью-йоркской фирмой American Lease о продаже 3231 электромобиля Ocean. Общая стоимость автомобилей составляет 46,3 миллиона долларов. Известно, что American Lease заплатит от 2500 до 16 500 долларов за экземпляр, в зависимости от состояния автомобиля.
Fisker продает кроссоверы Ocean от 2500 долларов за экземпляр - Auto24

ФОТО: Autoevolution|

Fisker Ocean

Даниил Северенчук
logo5 июля, 11:10
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Как передает Autoevolution, сначала American Lease планировала выкупить 2100 электромобилей Fisker, но позже увеличила заказ до 3321 единицы. Несмотря на то, что обе стороны договорились, из-за банкротства Fisker, соглашение должно быть закреплено в суде.

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Слушания назначены на 9 июля. Согласно судебному заявлению, Fisker не обязан предлагать ремонт или техническое обслуживание автомобилей, проданных American Lease. Сообщается, что средняя стоимость проданных кроссоверов составляет 14 330 долларов за автомобиль.

Некоторые поврежденные экземпляры были проданы за $2500. В то же время в судебном отчете указано, что стоимость каждого автомобиля в "достаточно хорошем рабочем состоянии" составляет 16 500 долларов.

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Такая стоимость все равно существенно меньше стартовой стоимости Ocean в 40-70 тыс. долларов и цены в $25 000 в начале этого года, которую установили во время большой распродажи автопарка накануне банкротства Fisker.

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