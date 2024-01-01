Fisker распродает кроссоверы Ocean по оптовой цене от 2500 долларов за экземпляр

Как передает Autoevolution, сначала American Lease планировала выкупить 2100 электромобилей Fisker, но позже увеличила заказ до 3321 единицы. Несмотря на то, что обе стороны договорились, из-за банкротства Fisker, соглашение должно быть закреплено в суде.

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Слушания назначены на 9 июля. Согласно судебному заявлению, Fisker не обязан предлагать ремонт или техническое обслуживание автомобилей, проданных American Lease. Сообщается, что средняя стоимость проданных кроссоверов составляет 14 330 долларов за автомобиль.

Некоторые поврежденные экземпляры были проданы за $2500. В то же время в судебном отчете указано, что стоимость каждого автомобиля в "достаточно хорошем рабочем состоянии" составляет 16 500 долларов.

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Такая стоимость все равно существенно меньше стартовой стоимости Ocean в 40-70 тыс. долларов и цены в $25 000 в начале этого года, которую установили во время большой распродажи автопарка накануне банкротства Fisker.