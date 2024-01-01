Какие автомобили импортируют в Украину: статистика

Фольксваген Гольф
В течение июня украинский автопарк пополнили 18,6 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа, сообщает Укравтопром.
Читайте также: Сколько потратили украинцы на импорт авто: статистика
По сравнению с июнем 2023 года регистрации таких авто увеличились на 7%. В то же время, относительно предыдущего месяца, этот показатель уменьшился почти на 4%.
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 49%. Далее следуют:
- дизельные – 22%;
- электромобили – 18%;
- авто с ГБО – 6%;
- гибриды – 5%.
Средний возраст подержанных машин, что в июне перешли на украинские номера, составляет 8,8 года. Лидером регистраций, среди ввезенных машин с пробегом, остается Volkswagen Golf.
В ТОП - 10 самых популярных моделей месяца вошли:
- Volkswagen Golf - 989 ед.;
- Renault Megane - 691 ед.;
- Skoda Octavia - 598 ед.;
- Volkswagen Tiguan - 541 ед.;
- Volkswagen Passat - 500 ед.;
- Nissan Rogue - 470 ед.;
- Audi Q5 - 442 ед.;
- Tesla Model 3 - 419 ед.;
- Nissan Leaf - 410 ед.;
- Tesla Model Y - 367 ед.
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 113,3 тыс. подержанных легковушек, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2023 г.