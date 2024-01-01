Какие автомобили импортируют в Украину: статистика

В течение июня украинский автопарк пополнили 18,6 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа, сообщает Укравтопром.

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По сравнению с июнем 2023 года регистрации таких авто увеличились на 7%. В то же время, относительно предыдущего месяца, этот показатель уменьшился почти на 4%.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 49%. Далее следуют:

дизельные – 22%;

электромобили – 18%;

авто с ГБО – 6%;

гибриды – 5%.

Средний возраст подержанных машин, что в июне перешли на украинские номера, составляет 8,8 года. Лидером регистраций, среди ввезенных машин с пробегом, остается Volkswagen Golf.

В ТОП - 10 самых популярных моделей месяца вошли:

Volkswagen Golf - 989 ед.; Renault Megane - 691 ед.; Skoda Octavia - 598 ед.; Volkswagen Tiguan - 541 ед.; Volkswagen Passat - 500 ед.; Nissan Rogue - 470 ед.; Audi Q5 - 442 ед.; Tesla Model 3 - 419 ед.; Nissan Leaf - 410 ед.; Tesla Model Y - 367 ед.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 113,3 тыс. подержанных легковушек, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2023 г.