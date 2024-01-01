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Какие автомобили импортируют в Украину: статистика

Названы самые популярные подержанные авто, которые были растаможены в Украине в июне. Лидером остается Volkswagen Golf.
Какие авто везут в Украину: статистика - Auto24

Фольксваген Гольф

Евгений Гудущан
logo4 июля, 11:11
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В течение июня украинский автопарк пополнили 18,6 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа, сообщает Укравтопром.

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По сравнению с июнем 2023 года регистрации таких авто увеличились на 7%. В то же время, относительно предыдущего месяца, этот показатель уменьшился почти на 4%.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 49%. Далее следуют:

  • дизельные – 22%;
  • электромобили – 18%;
  • авто с ГБО – 6%;
  • гибриды – 5%.

Средний возраст подержанных машин, что в июне перешли на украинские номера, составляет 8,8 года. Лидером регистраций, среди ввезенных машин с пробегом, остается Volkswagen Golf.

В ТОП - 10 самых популярных моделей месяца вошли:

  1. Volkswagen Golf - 989 ед.;
  2. Renault Megane - 691 ед.;
  3. Skoda Octavia - 598 ед.;
  4. Volkswagen Tiguan - 541 ед.;
  5. Volkswagen Passat - 500 ед.;
  6. Nissan Rogue - 470 ед.;
  7. Audi Q5 - 442 ед.;
  8. Tesla Model 3 - 419 ед.;
  9. Nissan Leaf - 410 ед.;
  10. Tesla Model Y - 367 ед.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 113,3 тыс. подержанных легковушек, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2023 г.

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