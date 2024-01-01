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Які автомобілі імпортують в Україну: статистика

Названі найпопулярніші вживані авто, які були розмитнені в Україні у червні. Лідером лишається Volkswagen Golf.
Які автомобілі імпортують в Україну: статистика

Volkswagen Golf

Євген Гудущан
logo4 липня, 11:11
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Впродовж червня український автопарк поповнили 18,6 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, повідомляє Укравтопром.

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У порівнянні з червнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились на 7%. Водночас, відносно попереднього місяця, цей показник зменшився майже на 4%.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 49%. Далі йдуть:

  • дизельні – 22%;
  • електромобілі – 18%;
  • авто з ГБО – 6%;
  • гібриди – 5%.

Середній вік вживаних машин, що у червні перейшли на українські номери, становить 8,8 року. Лідером реєстрацій, серед ввезених машин з пробігом, залишається Volkswagen Golf.

До ТОП - 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

  1. Volkswagen Golf - 989 од.;
  2. Renault Megane - 691 од.;
  3. Skoda Octavia - 598 од.;
  4. Volkswagen Tiguan - 541 од.;
  5. Volkswagen Passat - 500 од.;
  6. Nissan Rogue - 470 од.;
  7. Audi Q5 - 442 од.;
  8. Tesla Model 3 - 419 од.;
  9. Nissan Leaf - 410 од.;
  10. Tesla Model Y - 367 од.

Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 113,3 тис. уживаних легковиків, що на 30% більше, ніж за аналогічний період 2023 р.

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