Які автомобілі імпортують в Україну: статистика

Volkswagen Golf
Впродовж червня український автопарк поповнили 18,6 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, повідомляє Укравтопром.
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У порівнянні з червнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились на 7%. Водночас, відносно попереднього місяця, цей показник зменшився майже на 4%.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 49%. Далі йдуть:
- дизельні – 22%;
- електромобілі – 18%;
- авто з ГБО – 6%;
- гібриди – 5%.
Середній вік вживаних машин, що у червні перейшли на українські номери, становить 8,8 року. Лідером реєстрацій, серед ввезених машин з пробігом, залишається Volkswagen Golf.
До ТОП - 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:
- Volkswagen Golf - 989 од.;
- Renault Megane - 691 од.;
- Skoda Octavia - 598 од.;
- Volkswagen Tiguan - 541 од.;
- Volkswagen Passat - 500 од.;
- Nissan Rogue - 470 од.;
- Audi Q5 - 442 од.;
- Tesla Model 3 - 419 од.;
- Nissan Leaf - 410 од.;
- Tesla Model Y - 367 од.
Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 113,3 тис. уживаних легковиків, що на 30% більше, ніж за аналогічний період 2023 р.