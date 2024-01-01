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Fisker розпродує кросовери Ocean за оптовою ціною від 2500 доларів за екземпляр

Fisker досягла попередньої угоди з нью-йоркською фірмою American Lease про продаж 3231 електромобіля Ocean. Загальна вартість автомобілів становить 46,3 мільйона доларів. Відомо, що American Lease заплатить від 2500 до 16 500 доларів за екземпляр, залежно від стану автомобіля.
Fisker продає кросовери Ocean від 2500 доларів за екземпляр - Auto24

ФОТО: Autoevolution|

Fisker Ocean

Данило Северенчук
logo5 липня, 10:20
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Як передає Autoevolution, спершу American Lease планувала викупити 2100 електромобілів Fisker, але пізніше збільшила замовлення до 3321 одиниці. Попри те, що обидві сторони домовились, через банкрутство Fisker, угода має бути закріплена в суді.

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Слухання призначено на 9 липня. Відповідно до судової заяви, Fisker не зобов'язаний пропонувати ремонт або технічне обслуговування автомобілів, проданих American Lease. Повідомляється, що середня вартість проданих кросоверів становить 14 330 доларів за автомобіль.

Деякі пошкодженні екземпляри були продані за $2500. Водночас у судовому звіті вказано, що вартість кожного автомобіля у «достатньо хорошому робочому стані» становить 16 500 доларів.

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Така вартість все одно суттєво менша за стартову вартість Ocean у 40-70 тис. доларів й ціну в $25 000 на початку цього року, яку встановили під час великого розпродажу автопарку напередодні банкрутства Fisker.

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