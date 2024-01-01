Невыполненные обещания Илона Маска относительно Tesla Cybertruck

Business Insider напомнил о пяти обещаниях Илона Маска по Cybertruck, которые не удалось реализовать:

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Цена $39900

Когда Маск впервые представил Cybertruck в 2019 году, он сказал, что самая дешевая версия будет стоить $39900, а более продвинутые варианты $49900 и $69900.

Однако самая дешевая доступная модель стоит почти $100 тыс.

Запас хода 500 миль (800 км)

Сейчас Tesla рекламирует полноприводный Cybertruck стоимостью $100 тыс. с запасом хода в 318 миль (500 км), а показатель для "Cyberbeast", стоимостью $120 тыс., составляет 301 милю (менее 500 км).

Cyberquad

В 2019г. презентация Cybertruck была завершена обещанием одновременного выпуска с пикапом квадроцикла Tesla - "Cyberquad". Однако полноразмерный квадроцикл еще не материализовался.

Cybertruck как лодка

Одно из самых привлекательных обещаний Маска по Cybertruck заключалось в том, что он сможет плавать и служить как лодка в течение короткого периода времени.

Несмотря на то, что Cybertruck имеет режим “Wade Mode”, который позволяет водителям проезжать через 30 дюймов (76 см) воды в течение ограниченного времени, он не совсем достоин чтобы служить лодкой.

Стоит отметить, что Маск не отказался от этой функции и обещает выпустить еще одно обновление, которое позволит Cybertruck преодолевать по крайней мере 100 метров воды как лодка.

Режим краба

В 2021 году Маск заявил, что начальная серия Cybertrucks будет иметь четыре двигателя, что позволит ему поворачиваться на 360 градусов, как танк, и двигаться по диагонали, как краб.

Впрочем, ведущий инженер Cybertruck Уэс Моррилл в апреле рассказал, что Tesla экспериментировала с этой функцией, но не нашла для нее практического применения.