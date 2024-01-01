Невыполненные обещания Илона Маска относительно Tesla Cybertruck

ФОТО: УкрАвтопром|
Tesla рекламирует полноприводный Cybertruck
Business Insider напомнил о пяти обещаниях Илона Маска по Cybertruck, которые не удалось реализовать:
Читайте также: Расширитель запаса хода Tesla Cybertruck будет стоить 16 тысяч долларов
Цена $39900
Когда Маск впервые представил Cybertruck в 2019 году, он сказал, что самая дешевая версия будет стоить $39900, а более продвинутые варианты $49900 и $69900.
Однако самая дешевая доступная модель стоит почти $100 тыс.
Запас хода 500 миль (800 км)
Сейчас Tesla рекламирует полноприводный Cybertruck стоимостью $100 тыс. с запасом хода в 318 миль (500 км), а показатель для "Cyberbeast", стоимостью $120 тыс., составляет 301 милю (менее 500 км).
Cyberquad
В 2019г. презентация Cybertruck была завершена обещанием одновременного выпуска с пикапом квадроцикла Tesla - "Cyberquad". Однако полноразмерный квадроцикл еще не материализовался.
Cybertruck как лодка
Одно из самых привлекательных обещаний Маска по Cybertruck заключалось в том, что он сможет плавать и служить как лодка в течение короткого периода времени.
Несмотря на то, что Cybertruck имеет режим “Wade Mode”, который позволяет водителям проезжать через 30 дюймов (76 см) воды в течение ограниченного времени, он не совсем достоин чтобы служить лодкой.
Стоит отметить, что Маск не отказался от этой функции и обещает выпустить еще одно обновление, которое позволит Cybertruck преодолевать по крайней мере 100 метров воды как лодка.
Режим краба
В 2021 году Маск заявил, что начальная серия Cybertrucks будет иметь четыре двигателя, что позволит ему поворачиваться на 360 градусов, как танк, и двигаться по диагонали, как краб.
Впрочем, ведущий инженер Cybertruck Уэс Моррилл в апреле рассказал, что Tesla экспериментировала с этой функцией, но не нашла для нее практического применения.