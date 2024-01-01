Невиконані обіцянки Ілона Маска щодо Tesla Cybertruck

Business Insider нагадав про п’ять обіцянок Ілона Маска щодо Cybertruck, які не вдалося реалізувати:

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Ціна $39900

Коли Маск вперше представив Cybertruck у 2019 році, він сказав, що найдешевша версія коштуватиме $39900, а більш просунуті варіанти $49900 і $69900.

Однак найдешевша доступна модель коштує майже $100 тис.

Запас ходу 500 миль (800 км)

Зараз Tesla рекламує повнопривідний Cybertruck вартістю $100 тис. с запасом ходу в 318 миль (500 км), а показник для «Cyberbeast», вартістю $120 тис., становить 301 милю (менше 500 км).

Cyberquad

У 2019р. презентацію Cybertruck було завершено обіцянкою одночасного випуску з пікапом квадроцикла Tesla - «Cyberquad». Проте повнорозмірний квадроцикл ще не матеріалізувався.

Cybertruck як човен

Одна з найбільш привабливих обіцянок Маска щодо Cybertruck полягала в тому, що він зможе плавати та служити як човен протягом короткого періоду часу.

Незважаючи на те, що Cybertruck має режим “Wade Mode”, який дозволяє водіям проїжджати через 30 дюймів (76 см) води протягом обмеженого часу, він не зовсім гідний щоб служити човном.

Варто зазначити, що Маск не відмовився від цієї функції і обіцяє випустити ще одне оновлення, яке дозволить Cybertruck долати принаймні 100 метрів води як човен.

Режим краба

У 2021 році Маск заявив, що початкова серія Cybertrucks матиме чотири двигуни, що дозволить йому повертатися на 360 градусів, як танк, і рухатися по діагоналі, як краб.

Втім, провідний інженер Cybertruck Уес Моррілл у квітні розказав, що Tesla експериментувала з цією функцією, але не знайшла для неї практичного застосування.