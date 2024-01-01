Хто хотів створити "вбивцю Tesla", але не зміг

Перша серійна модель від Tesla, тобто Roadster, не стала рушійною силою революції на автомобільному ринку, впевнені в Інституті досліджень авторинку. Адже це був по суті бензиновий Lotus Elise, у якому замість ДВЗ встановили електропривод, а за сидіннями розмістили «валізу» з акумуляторами.

Зрозуміло, що охочих платити ціну понад $100 тис. за електрифікований Lotus було небагато. Проте наступний автоомбіль, Model S, змусив усіх подивитися на питання електромобілізації по іншому. Як старожили ринку, так і новачки вирішили швиденько підхопити зацікавленість покупців машинами на батарейній тязі та навіть перевершити витвір Ілона Маска.

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Ось десять марок, кожна з яких свого часу вважалася (у власних прес-ралізах, згадках ЗМІ, серед аналітиків чи просто автолюбителів) «вбивцями Тесла». Однак станом на зараз жодна з них щонайменше не перебуває у конкурентоздатній формі, аби повноцінно боротися з Тесла за покупців своєї продукції.

1. Nikola

Цей виробник мав би стати головним конкурентом для Тесла у сегменті магістральних тягачів, пропонуючи альтернативу Tesla Semi. Старт був непоганий: представлено кілька виставкових електротраків (а також воднева версія), підписано угоду щодо співпраці з Iveco, створено масу скандалів. Щобільше, з 2014 року проєкт Nikola став більше відомий різними скандалами та повідомленнями про махінації, аніж «живими» машинами з видатними характеристиками. Принаймні, з 209 електротягачів, які перебували в експлуатації, довелося відізвати всі 209 через проблеми із займанням батарей.

Електричний батарейний тягач Nikola Tre. Фото Nikola

Статус: Компанія постійно переносить дати початку «масового виробництва», до того ж зіштовхнулася з серйозними технічними, юридичними та фінансовими проблемами.

2. Faraday Future

Ще одна компанія, яка взяла собі за назву ім’я відомого винахідника з галузі електротехніки. Майкл Фарадей — вчений, який відкрив явище електромагнітної індукції, котра лежить в основі роботи сучасних електромоторів.

Компанія Faraday Future показала кілька концепт-карів на виставках, зокрема FFZERO1, який нагадував «Бетмобіль». За усіма ключовими параметрами (щоправда, «на папері») він випереджав Tesla Model S. Потім показала концепт FF91.

Компанія залучила чималі інвестиції, отримала податкові пільги від американського уряду, споруджує власний завод, проте досі не вийшла на ринок з серійною версією хоча б одного електромобіля.

Концептуальний FFZERO1. Фото Faraday Future

Статус: Компанія не змогла розпочати стабільне серійне виробництво через фінансові труднощі, а потім оголосила про банкрутство.

3. Lucid Motors

На відміну від попередніх починань, цю компанію все ж можна назвати виробником, адже вона випустила дві моделі (Lucid Air та Lucid 2), які доступні для покупців. Декілька машин навіть присутні в Україні (9 шт. Air, ринкова ціна від $100 тис.).

Наміри засновників зробити все кращим, ніж у Тесла, призвели до того, що в конструкції авто використовувалися справді кращі за характеристиками компоненти, але водночас і дорожчі. Що не дозволило продукції достатньо успішно конкурувати з Tesla, яка вже тоді розширювала модельний ряд більш доступними моделями.

Lucid AIR. Фото Lucid Motors

Статус: Продовжує функціонувати, але має фінансові труднощі та проблеми з розширенням виробництва.

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4. Human Horizons (HiPhi)

Мало не кожен репортаж з автошоу, де були присутні китайські виробники, містив підбірку фото або й відео з автівками HiPhi. Подібно до того, як Tesla на початках свого існування, засновники Human Horizons узяли приціл на преміумсегмент ринку, запропонувавши розкішний, з сучасним дизайном та перенасичений електронними опціями кросовер HiPhi X.

За інформацією ІДА, один такий автомобіль присутній і в Україні. Крім нього є ще два, HiPhi Z, який виробник відніс до окремого класу — Digital Life GT. Ці машини мали б конкурувати з преміальними електромобілями, пропонувати більше, проте ціни на них мали б бути дещо нижчими.

Далі було представлено ще кілька моделей, продажі статистично з року в рік зростали, однак сумарна їхня кількість не перевищувала 10 тис. авто в рік. Що надто мало, аби чималому підприємству вийти бодай на самоокупність, не те щоб конкурувати з іншими гравцями ринку.

HiPhi Z - "Digital Life GT". Фото Human Horizons

Статус: Компанія подала заяву про банкрутство в серпні 2024 року.

5. Apple

Відомий виробник комп’ютерів та смартфонів (а також іншої електроніки) офіційно ніби й не включався в перегони між виробниками найкращих електромобілів. Однак кількість згадок про те, що Apple працює над власним електромобілем (посилена масою різноманітних скетчів з виглядом майбутнього авто), свого часу перевищувала усі можливі рівні щодо того, що ця інформація безпідставна.

До того ж є деякі підтвердження, що проєкт існував, і називався Titan, а головною його особливістю мало б стати повністю автономне водіння. Але, офіційно не було такого — офіційно й не сталося. Більше того, кажуть, що проєкт закрили, а людей – звільнили.

Один із багатьох неофіційних ескізів Apple Car. Фото без автора

Статус: Не випустила жодного серійного автомобіля, і плани щодо цього залишаються невизначеними. Ходять чутки, що проєкт “Тітан” закрили.

6. Byton

Засновниками цієї компанії у Гонконгу були вихідці з BMW та Nissan, а електронікою мала б займатися не менш відома фірма Foxconn. Підтримку проєкт отримав навіть від китайського уряду у вигляді «значної» фінансової інвестиції, розмір якої не розголошується, а також від державного місцевого виробника FAW. Але далі угод та корпоративної вовтузні справа не зайшла. Багатообіцяльний стартап встиг лише показати кілька виставкових концептів, і закрився.

Концепт кросовера M-Byte. Фото Byton

Статус: Компанія припинила діяльність через фінансові труднощі.

7. Fisker Automotive (Karma)

Першим авто на ринку від Fisker став преміальний седан Karma, з гібридною силовою установкою PHEV, який мав чимало технічних інновацій та спортивний дизайн від Хенріка Фіскера, автора екстер’єру BMW Z8, Aston Martin DB9 та інших відомих моделей. Але проблеми з тяговими акумуляторами призвели до зменшення продажів, а згодом і до банкрутства єдиного постачальника цих АКБ, якому не вдалося знайти заміни.

Наступна модель — повністю електричний кросовер Ocean (кілька авто присутні в Україні), у якому теж ставку зроблено на дизайн та інновації, а також спортивні можливості окремих версій, потужність яких сягає понад 500 к.с. Модель має конкурентну ціну та акумулятори від CATL. Проте і ця спроба стикнулася з низкою інцидентів, знову з силовою електрикою, й виробництво Ocean призупинили на «невизначений строк».

Fisker Karma (PHEV). Фото Fisker

Статус: Хоча компанія відроджена під назвою Karma Automotive, вона має обмежену присутність на ринку та перебуває на межі банкрутства.

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8. Detroit Electric

Detroit Electric була заснована в 1907 році і до 1939 року виробляла електромобілі, які на той час були досить популярними. Компанія випустила кілька тисяч авто, але через розвиток бензинових машин та інші фактори попит на електромобілі знизився, виробництво було згорнуте.

У 2008 році бренд Detroit Electric був відновлений зусиллями Альберта Лама, колишнього керівника Lotus Engineering. Компанія оголосила про плани випуску сучасних електромобілів, що позиціонувалися як конкуренти Tesla. У 2013 році Detroit Electric анонсувала свій перший сучасний електромобіль — SP:01, двомісний спортивний автомобіль, побудований (як і Tesla Roadster) на базі Lotus Elise.

Свого часу Альберт Лам особисто відвідав Україну та привіз два виставкових екземпляри SP:01 у Львів для презентації у 2016 році. Ще не для продажу, а так, для підсилення інтересу аудиторії до електромобілів. Однак, на цьому місія компанії «зависла» — офіційного оголошення про закриття чи банкрутство не було, як і не було серійних, доступних у відкритому продажу електромобілів.

Той же Lotus Elise, який спершу був електрифікований Tesla, потім - Detroit Electric. Фото Detroit Electric

Статус: Попри спроби відродити бренд, компанія не змогла розпочати серійне виробництво електромобілів, засновники шукають інвесторів, майбутнє компанії залишається під питанням.

9. Dyson

Відома британська компанія, яка спеціалізується на виробництві побутової техніки (так, оці неймовірно дорогі, проте інноваційні і стильні фени та пилососи), анонсувала розробку електромобіля, який мав стати серйозним конкурентом Tesla. Однак у 2019 році компанія оголосила, що припиняє проєкт через його невигідність, так і не вивівши автомобіль на ринок.

Dyson - автомобіль, не фен. Фото Dyson

Статус: Британська компанія Dyson у 2019 році припинила розробку свого електромобіля, пояснивши це тим, що проєкт не є комерційно життєздатним.

10. Rivian

R1T та R1S — моделі, вже знайомі українським поціновувачам електромобілів. Перший — пікап, другий, що більш практично для наших умов — кросовер. Українськими дорогами їздить вже 33 таких пікапи та 22 електрокросовери, і це число ще може зрости.

Звісно, якщо керівництву компанії вдасться віднайти додаткове фінансування та переглянути деякі виробничі моменти, адже досі на кожному проданому автомобілі фірма замість прибутку втрачала майже $40 тис. Можливо, угода з Volkswagen, над якою зараз тривають перемовини, допоможе цьому виробникові покинути даний список. Хоч зрозуміло, що за таких справ до «вбивства Тесли», принаймні найближчим часом, це точно не призведе.

Електричний пікап Rivian R1T. Фото Rivian

Статус: Компанія продовжує функціонувати та випускає електромобілі, але поки витрати перевищують прибутки, що постійно ставить Rivian на межу виживання.

Висновки

І що врешті? Найпростіший висновок міг би виглядати як «навіть не намагайтеся — бо дозволено лише Tesla». Проте і цей американський виробник, якому вдалося пережити насправді значно більше своїх «вбивць», ніж наведено у цьому списку, не відразу зайняв потужні позиції на ринку. Від часу офіційного утворення Tesla Motors у 2003 році, коли у її складі ще не було Ілона Маска, минуло 16 років до моменту, коли компанія почала отримувати прибутки. Це вже маючи масові продажі чотирьох моделей — Model S, X, 3 та Y.

Десять історій, наведених вище, скоріше слугують для того, аби сформувати розуміння, з чого повинен складатися успішний стартап, здатний вийти на самоокупність, а далі — стати прибутковим й конкурентоздатним.

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Насамперед слід мати проєкт, у якому будуть враховані тенденції ринку та очікування покупців, які відповідатимуть ціні автомобіля. До цього ж слід додати якісь персональні інновації, аби хоч чимось відрізнятися від інших. Але попри те, що чимало іменитих засновників мали (на перший погляд) чудові проєкти, цього виявилося замало.

Щоб ідея перейшла на папір, з паперу у метал, а далі тиражувалася у достатній кількості, потрібні інвестиції. Простими словами — гроші, багато грошей. При цьому слід підкреслити, що великі гроші – це велика відповідальність. Тому проєкт має бути життєздатним, і це має підтвердити щонайменше кілька експертів.

Ринок мінливий, як і смаки покупців. Якщо раніше без проблем можна було назбирати аудиторію заможних клієнтів, готовий купувати преміальні електромобілі, зараз акценти попиту зміщуються до більш доступних варіантів, які ще й до всього мають мати ціну, подібну до аналогічних за класом авто з ДВЗ. Тому до першого пункту варто додати, що слід мати не просто єдиний (можливо й найкращий на думку творця) проєкт, а кілька, модульних, які можна було б оперативно підлаштовувати під запити ринку.

До речі, зараз першу масову модель Tesla Model S можна купити (вживану) в Україні за ціною від $12 000. Удесятеро менше, ніж вона коштувала у момент виходу на ринок, і коли за нею стояли черги. Та й інші електромобілі з пробігом теж наблизилися вартістю до подібних за класом авто з ДВЗ.

Адже окрім Тесли, яку чомусь постійно хтось хотів «вбити», є чимало інших виробників електромобілів, які нікого не викликали на «дуель», однак це не заважало їм успішно конкурувати (і продовжувати це робити) у сегменті авто на електротязі.