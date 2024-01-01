Как выглядит Tesla Cybertruck за $5800: фото

Стоимость подержанных Cybertruck сейчас достаточно высока, ведь Tesla запретила владельцам электропикапов перепродажу машины в течение первого года владения. Из-за этого, некоторые экземпляры были проданы за невероятные цены.

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В частности, самым дорогим зафиксированным случаем был пикап, что был пущен из под молотка аукциона Petersen Gala Live Auctio за 400 000 долларов. Сейчас прошло 8 месяцев с момента начала поставок Cybertruck и компания сняла запрет на продажу, поэтому стоимость моделей сейчас значительно ниже.

Mitsubishi L200 (Источник: Autoevolution)

Однако, она не сравнится с этим "Cybertruck" 1998 года выпуска, который продается в штате Джорджия. Продавец указал, что он имеет 362 000 км пробега. На самом деле это Mitsubishi L200.

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Его кузов был изменен на треугольную форму, чтобы в профиль напоминать модель от Tesla. Конечно же, пикап не имеет электрического привода, а использует 2,4-литровый двигатель мощностью 147 лошадиных сил, работающий с пятиступенчатой механической коробкой передач.