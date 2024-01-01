Як виглядає Tesla Cybertruck за $5800: фото

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Cаморобний Tesla Cybertruck
Вартість вживаних Cybertruck наразі досить висока, адже Tesla заборонила власникам електропікапів перепродаж автівки протягом першого року володіння. Через це, деякі екземпляри були продані за неймовірні ціни.
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Зокрема, найдорожчим зафіксованим випадком був пікап, що був пущений з під молотка аукціону Petersen Gala Live Auctio за 400 000 доларів. Наразі пройшло 8 місяців з моменту початку поставок Cybertruck й компанія зняла заборону продажу, тому вартість моделей зараз значно нижча.
Mitsubishi L200 (Джерело: Autoevolution)
Проте, вона не зрівняється з цим «Cybertruck» 1998 року випуску, який продається в штаті Джорджія. Продавець вказав, що він має 362 000 км пробігу. Насправді ж це Mitsubishi L200.
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Його кузов був змінений на трикутну форму, аби в профіль нагадувати модель від Tesla. Звичайно ж, пікап не має електричного приводу, а використовує 2,4-літровий двигун потужністю 147 кінських сил, що працює з п’ятиступеневою механічною коробкою передач.