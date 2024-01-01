Найкращі альтернативи Tesla Model Y

Цей перелік буде, зокрема, корисним для тих, хто з якихось причин не хоче купувати Tesla. В якості альтернативних варіантів варто розглянути Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Ford Mustang Mach-E та Volkswagen ID.4.

Читайте також: Названі найпопулярніші дизельні авто України: рейтинг

Hyndai Ioniq 5

Hyundai Ioniq 5 є однією з найпопулярніших альтернатив Model Y. Вартість базової версії починається від 41 800 доларів має потужність 168 к.с. і запас ходу 350 км. Версія з батареєю більшої ємності, яка здатна забезпечити запас ходу до 490 км, коштує в середньому 45 850 доларів, тоді як повнопривідний варіант з потужністю в 320 к.с. обійдеться покупцям в $49 350.

Kia EV6

Модель від Kia, фактично, є близьким родичем Ioniq 5, проте відрізняється унікальним зовнішнім виглядом. Окрім цього, EV6 відрізняється кращою динамікою, порівняно з Ioniq 5. Базова модель коштує менше ніж 43 000 доларів і має батарею на 58 кВт-год із запасом ходу до 375 км.

Варіант з батареєю на 77,4 кВт-год, який забезпечує пробіг до 500 км й має потужність у 225 к.с., тоді як базовий варіант має електромотор на 168 «конячок». Модель Long Range AWD за 49 850 доларів США має другий двигун на передній осі й загальну потужність в 320 к.с. разом, але запас ходу зменшується до 453 км.

Також цікаво: Оголошено вартість Kia EV3 у Європі

«Заряджений» 576-сильний EV6 GT коштує від 61 600 доларів, й здатен досягнути 100 км/год за 3,4 секунди. Однак запас ходу високопродуктивної версії досить скромний – лише 331 км.

Ford Mustang Mach-E

Модель від також є достойним аналогом Tesla й до того ж має навіть краще оздоблення салону. Вартість Mach-E починається з $41 995. Базова версія має 400 км запасу ходу та електромотор на задній осі потужністю 267 кінських сил. Модель Extended Range має більший акумулятор та вартість від 45 990 доларів; Запас ходу становить до 515 кілометрів.

Volkswagen ID.4

Volkswagen ID.4 є бестселером в Україні. На ринку вже є сотні пропозицій продажу як європейських версій кросовера, так і імпортованих авто з Китаю. Кросовер у базовій версії має електромотор на 204 к.с. та батарею ємністю 84,8 кВт і запасом ходу до 600 км (за циклом CLTC).

Читайте також: На Volkswagen ID.4 замінили порт GBT на CCS2: чи зросте швидкість зарядки

Повнопривідний варіант має потужність в 300 «коней». На ринку України можна знайти нові автомобілі вартістю від 27 000 доларів.