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Найкращі альтернативи Tesla Model Y

Торік Tesla Model Y отримала звання найбільш продаваного автомобіля у світі й зараз тримається серед 10 найуспішніших автомобілів. ЇЇ успіх спричинений низкою факторів, проте, існують декілька гідних аналогів, які інколи мають кращі характеристики, зокрема запас ходу.
Перелік гідних конкурентів Tesla Model Y, які варто розглянути під час покупки - Auto24

ФОТО: Tesla|

Tesla Model Y

Данило Северенчук
logo22 серпня, 14:45
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Цей перелік буде, зокрема, корисним для тих, хто з якихось причин не хоче купувати Tesla. В якості альтернативних варіантів варто розглянути Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Ford Mustang Mach-E та Volkswagen ID.4.

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Hyndai Ioniq 5

Hyundai Ioniq 5 є однією з найпопулярніших альтернатив Model Y. Вартість базової версії починається від 41 800 доларів має потужність 168 к.с. і запас ходу 350 км. Версія з батареєю більшої ємності, яка здатна забезпечити запас ходу до 490 км, коштує в середньому 45 850 доларів, тоді як повнопривідний варіант з потужністю в 320 к.с. обійдеться покупцям в $49 350.

Kia EV6

Модель від Kia, фактично, є близьким родичем Ioniq 5, проте відрізняється унікальним зовнішнім виглядом. Окрім цього, EV6 відрізняється кращою динамікою, порівняно з Ioniq 5. Базова модель коштує менше ніж 43 000 доларів і має батарею на 58 кВт-год із запасом ходу до 375 км.

Варіант з батареєю на 77,4 кВт-год, який забезпечує пробіг до 500 км й має потужність у 225 к.с., тоді як базовий варіант має електромотор на 168 «конячок». Модель Long Range AWD за 49 850 доларів США має другий двигун на передній осі й загальну потужність в 320 к.с. разом, але запас ходу зменшується до 453 км.

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«Заряджений» 576-сильний EV6 GT коштує від 61 600 доларів, й здатен досягнути 100 км/год за 3,4 секунди. Однак запас ходу високопродуктивної версії досить скромний – лише 331 км.

Ford Mustang Mach-E

Модель від також є достойним аналогом Tesla й до того ж має навіть краще оздоблення салону. Вартість Mach-E починається з $41 995. Базова версія має 400 км запасу ходу та електромотор на задній осі потужністю 267 кінських сил. Модель Extended Range має більший акумулятор та вартість від 45 990 доларів; Запас ходу становить до 515 кілометрів.

Volkswagen ID.4

Volkswagen ID.4 є бестселером в Україні. На ринку вже є сотні пропозицій продажу як європейських версій кросовера, так і імпортованих авто з Китаю. Кросовер у базовій версії має електромотор на 204 к.с. та батарею ємністю 84,8 кВт і запасом ходу до 600 км (за циклом CLTC).

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Повнопривідний варіант має потужність в 300 «коней». На ринку України можна знайти нові автомобілі вартістю від 27 000 доларів.

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