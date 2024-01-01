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Названі найпопулярніші дизельні авто України: рейтинг

Частка дизельних автомобілів зменшується як серед нових, так і серед імпортованих вживаних моделей.
Названі найпопулярніші авто з дизельними двигунами - Auto24

Renault Duster залишається найпопулярнішим авто в Україні

Євген Гудущан
logo21 серпня, 11:11
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У липні автопарк України поповнили понад 6,3 тис. авто з дизельними двигунами, повідомляє Укравтопром. Це на 17% менше, ніж торік.

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З них: 1,6 тис. од. нових (+20%) та 4,7 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (-25%). Загалом, на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 26%, як і у липні 2023р. Серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин становила 23%, що на 10 відсоткових пунктів менше, ніж торік, а Їх середній вік становив 10,2 року.

До ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:

  1. Renault Duster - 439 од.;
  2. Toyota Hilux - 143 од.;
  3. Volkswagen Touareg - 109 од.;
  4. Mitsubishi L200 - 106 од.;
  5. BMW 3 - 77 од.

ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:

  1. Renault Megane - 425 од.;
  2. Volkswagen Passat - 352 од.;
  3. Skoda Octavia - 338 од.;
  4. Nissan Qashqai - 229 од.;
  5. Volkswagen Golf - 160 од.
#Автобізнес #Новини