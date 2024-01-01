Названі найпопулярніші дизельні авто України: рейтинг

У липні автопарк України поповнили понад 6,3 тис. авто з дизельними двигунами, повідомляє Укравтопром. Це на 17% менше, ніж торік.

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З них: 1,6 тис. од. нових (+20%) та 4,7 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (-25%). Загалом, на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 26%, як і у липні 2023р. Серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин становила 23%, що на 10 відсоткових пунктів менше, ніж торік, а Їх середній вік становив 10,2 року.

До ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:

Renault Duster - 439 од.; Toyota Hilux - 143 од.; Volkswagen Touareg - 109 од.; Mitsubishi L200 - 106 од.; BMW 3 - 77 од.

ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто: