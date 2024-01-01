Названы самые популярные дизельные авто Украины: рейтинг

ФОТО: УкрАвтопром|
Renault Duster остается самым популярным авто в Украине
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21 августа, 11:11
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В июле автопарк Украины пополнили более 6,3 тыс. авто с дизельными двигателями, сообщает Укравтопром. Это на 17% меньше, чем в прошлом году.
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Из них: 1,6 тыс. ед. новых (+20%) и 4,7 тыс. ед. подержанных, ввезенных из-за рубежа (-25%). В общем, на рынке новых легковушек дизельные авто охватили 26%, как и в июле 2023г. Среди ввезенных подержанных авто доля дизельных машин составила 23%, что на 10 процентных пунктов меньше, чем в прошлом году, а их средний возраст составлял 10,2 года.
В ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек попали:
- Renault Duster - 439 ед.;
- Toyota Hilux - 143 ед.;
- Volkswagen Touareg - 109 ед.;
- Mitsubishi L200 - 106 ед.;
- BMW 3 - 77 ед.
ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто:
- Renault Megane - 425 ед.;
- Volkswagen Passat - 352 ед.;
- Skoda Octavia - 338 ед.;
- Nissan Qashqai - 229 ед.;
- Volkswagen Golf - 160 ед.