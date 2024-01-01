Названы самые популярные дизельные авто Украины: рейтинг

В июле автопарк Украины пополнили более 6,3 тыс. авто с дизельными двигателями, сообщает Укравтопром. Это на 17% меньше, чем в прошлом году.

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Из них: 1,6 тыс. ед. новых (+20%) и 4,7 тыс. ед. подержанных, ввезенных из-за рубежа (-25%). В общем, на рынке новых легковушек дизельные авто охватили 26%, как и в июле 2023г. Среди ввезенных подержанных авто доля дизельных машин составила 23%, что на 10 процентных пунктов меньше, чем в прошлом году, а их средний возраст составлял 10,2 года.

В ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек попали:

Renault Duster - 439 ед.; Toyota Hilux - 143 ед.; Volkswagen Touareg - 109 ед.; Mitsubishi L200 - 106 ед.; BMW 3 - 77 ед.

ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто: