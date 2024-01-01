Оголошено вартість Kia EV3 у Європі

Як передає Autocar, в Британії EV3 доступний у трьох комплектація з двома варіантами батарей - 58,3 та 81,4 кВт-год. Незалежно від рівня оснащення, електромобіль пропонується зі світлодіодними фарами, 12,3-дюймовим дисплеєм приладів водія й підігрівом передніх сидінь.

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В базовій версії автомобіль доступний з 17-дюймовими колісними дисками, сірою тканинною оббивкою салону та батареєю на 58,3 кВт-год, що забезпечує запас ходу до 430 км й підтримує заряд потужністю до 102 кВт.Клієнти можуть обрати модель початкового рівня з батарею більшої ємності (81,4 кВт-год), яка дозволяє подолати 598 км.

В такому виконанні EV3 матиме цінник в 46 284 доларів. Водночас версія GT-Line доступна за ціною від 50 785 доларів.Список оснащення включає 19-дюймові колеса, електричне регулювання поперекової підтримки для водійського сидіння та тоновані задні вікна.

Топова версія GT-Line S коштує 55 286 доларів й має також передні сидіння з електрорегулюванням, проєкційний дисплей і двонаправлену зарядку. Це єдиний рівень комплектації, де клієнти можуть замовити тепловий насос для підвищення ефективності, який додатково коштує 1157 доларів.

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В комплектаціях GT-Line і GT-Line S електромобіль має запас ходу в 558 км, через більшу вагу легкосплавних дисків. Усі версії EV3 оснащені єдиним електромотором потужністю 201 к.с., що встановлений на передній осі.