Kia тестує рестайлінговий Sportage

Як передає Autoevolution, кросовер мав гуму Michelin Primacy 4. Тестовий прототип мав щільний камуфляж, проте, експерти прогнозують, що під ним ховається оптика Star Map.

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Подібне рішення вже має EV6, трирядний EV9, і найменший EV3. Окрім цього новий Sportage матиме інакшу решітку радіатора й переглянуту графіку задніх ліхтарів. Вихлопна труба та відсутність спеціальних жовтих наклейок на камуфляжі вказують на те, що Sportage буде представлений як модель з ДВЗ.

Оновлення інтер’єру, фото якого наразі немає, буде орієнтоване на техніку. Мова йде про інформаційно-розважальну систему та підключення смартфона. Існує вірогідність, що Kia розглядає можливість перемістити селектор передач на рульову колонку, подібно до Tucson.

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Очікується, що вартість оновленого Kia Sportage значно зросте. Стартова ціна на актуальну модель починається з 27 190 доларів за версію з двигуном внутрішнього згоряння, $28 590 за гібридну версію та 39 590 доларів версію PHEV.