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Kia тестує рестайлінговий Sportage

Шпигуни помітили тестовий прототип оновленого кросовера під час випробувань у місті Нюрбург в Німеччині. Цікаво, що прототип мав каркас безпеки та спортивні сидіння Recaro.
Шпигуни помітили прототип рестайлінгово Kia Sportage - Auto24

ФОТО: Autoevolution|

Тестовий прототип Kia Sportage

Данило Северенчук
logo18 липня, 12:50
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Як передає Autoevolution, кросовер мав гуму Michelin Primacy 4. Тестовий прототип мав щільний камуфляж, проте, експерти прогнозують, що під ним ховається оптика Star Map.

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Подібне рішення вже має EV6, трирядний EV9, і найменший EV3. Окрім цього новий Sportage матиме інакшу решітку радіатора й переглянуту графіку задніх ліхтарів. Вихлопна труба та відсутність спеціальних жовтих наклейок на камуфляжі вказують на те, що Sportage буде представлений як модель з ДВЗ.

Оновлення інтер’єру, фото якого наразі немає, буде орієнтоване на техніку. Мова йде про інформаційно-розважальну систему та підключення смартфона. Існує вірогідність, що Kia розглядає можливість перемістити селектор передач на рульову колонку, подібно до Tucson.

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Очікується, що вартість оновленого Kia Sportage значно зросте. Стартова ціна на актуальну модель починається з 27 190 доларів за версію з двигуном внутрішнього згоряння, $28 590 за гібридну версію та 39 590 доларів версію PHEV.

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