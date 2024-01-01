Kia готується до дебюту пікапа Tasman

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Kia Tasman
Як передає Autoevolution, Kia готує документальний фільм про історію процес розробки вантажівки. Компанія зазначила про 1777 спеціальних проведених тестів та понад 18 000 раундів оцінювання, аби перевірити витривалість пікапа.
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В тизерному відео до першого епізоду, який вийде 22 липня, йдеться, що в майбутньому фільмі детально розповідатиметься про етапи випробувань на бездоріжжі та вбрід, буксирування, а також характеристики на треку, керованість, їзду та інтерв’ю з командою розробників.
Зовні Kia Tasman має спільний силует з іншими середньорозмірними пікапами, однак передня частина з великою решіткою радіатора та вертикальними денними ходовими вогнями нагадує EV9 і Sorento. Він має квадратні пропорції, великі бічні дзеркала та вертикальні світлодіодні задні ліхтарі, а також квадратні колісні арки.
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У розсекречених звітах йдеться що новинка використовує ту саму платформу, що й Mohave другого покоління. Експерти прогнозують, що він матиме розумну систему 4x4 зі спеціальні налаштування підвіски. Офіційної інформації про силову установку моделі немає.
Подейкують, що пікап використовуватиме 2,2-літровий дизельний двигун CRDi, потужність якого збільшать до понад 200 к.с. Не виключено, що модель пропонуватиметься з 2,5-літровим бензиновим агрегатом потужністю 290 кінських сил, який встановлювався в Sonata N-Line.
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Водночас топова версія пікапа могла б використовувати 3,5-літровий твін-турбо бензиновий V6 від Hyundai, або турбодизель V6 об'ємом 3,0 літра від Kia. Очікується, що автовиробник оголосить технічні характеристики Tasman згодом, під час його прем’єри в кінці цього року.