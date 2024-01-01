Оголошено ціни на Kia Soul 2025 року

Як передає Autoevolution, в Америці Soul доступний у 4 комплектаціях: базовому рівні LX, S, GT-Line та топове оснащення EX, в якому Soul пропонується у спеціальні версії Soulmate. Вона має двоколірний дах й обшивку нижньої частини кузова, 18-дюймові легкосплавні диски, інтер’єр у кольорі Umber і аудіосистему від Harman Kardon.

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Однак, Kia не згадує, скільки цей пакет додає до ціни комплектації EX. Вартість базової версії LX становить 20 290 доларів. За оснащення рівня S доведеться віддати від 22 790, а за GT-Line від 23 890 доларів. Водночас топова версія EX без додаткового пакету Soulmate коштує починаючи з $24 590.

Початковий рівень оснащення включає 16-дюймові колеса, дистанційний доступ, 8,0-дюймовий сенсорний дисплей із монітором заднього виду, Apple CarPlay, Android Auto, системами допомоги при слідуванні за смугою руху, утримання в смузі, попередження про уважність водія та автоматичне екстрене гальмування.

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Усі версії використовують 2,0-літровий чотирициліндровий атмосферний двигун потужністю 147 к.с., що працює в парі з варіатором. Kia каже, що розхід пального становить 7,6 літра на 100 кілометрів у комбінованому циклі.