Kia тестує новий потужний кросовер EV9 GT: відео

Презентація трирядного електричного Kia EV9 в Кореї відбулась в червні минулого року. Тепер корейський автовиробник активно тестує високопродуктивну флагманську версію моделі під назвою Kia EV9 GT.

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Як повідомляє Electrek, нова комплектація приєднається до лінійки в січні 2025 року. Відомо, що EV9 GT матиме розгін від 0 до 100 км/год менш ніж за 4 секунди.EV9 GT пропонуватиметься з двома електромоторами, що утворюватимуть повний привід.

Він також матиме посилену підвіску та гальма для стабільності на високих швидкостях. Нещодавно шпигуни помітили новинку під час випробувань в Кореї. Відео HealerTV дає змогу краще роздивитись закамуфльований спортивний електричний позашляховик.

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Помітно, що новинка матиме інакші бампери з агресивнішим стилем. Повідомляється, що EV9 GT стане найпотужнішим в лінійці KIA й матиме кращі показники, порівняно з EV6 GT потужністю 576 кінських сил.