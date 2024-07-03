Kia тестирует новый мощный кроссовер EV9 GT: видео

Презентация трехрядного электрического Kia EV9 в Корее состоялась в июне прошлого года. Теперь корейский автопроизводитель активно тестирует высокопроизводительную флагманскую версию модели под названием Kia EV9 GT.

Читайте также: Электрический внедорожник Kia EV3 за 30 000 долларов начнет продаваться в США

Как сообщает Electrek, новая комплектация присоединится к линейке в январе 2025 года. Известно, что EV9 GT будет иметь разгон от 0 до 100 км/ч менее чем за 4 секунды.EV9 GT будет предлагаться с двумя электромоторами, что будут образовывать полный привод.

Он также будет иметь усиленную подвеску и тормоза для стабильности на высоких скоростях. Недавно шпионы заметили новинку во время испытаний в Корее. Видео HealerTV позволяет лучше рассмотреть закамуфлированный спортивный электрический внедорожник.

Также интересно: Объявлена стоимость нового Kia Sorento Hybrid

Заметно, что новинка будет иметь другие бамперы с агрессивным стилем. Сообщается, что EV9 GT станет самым мощным в линейке KIA и будет иметь лучшие показатели, по сравнению с EV6 GT мощностью 576 лошадиных сил.