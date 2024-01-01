Электрический внедорожник Kia EV3 за 30 000 долларов поступит в продажу

Новый электромобиль начального уровня вскоре отправится в США. Kia не сообщает, когда ее новый электромобиль поступит в продажу или сколько он может стоить, но кое-что уже известно.

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Ходят слухи, мы можем увидеть новый EV3 уже в 2025 году. Именно тогда Rivian планирует выпустить R3. Учитывая, что EV3 меньше Seltos, он почти наверняка будет стоить менее 35 000 долларов. Согласно некоторым отчетам, это может быть даже ближе к 30 000 долларов США.

Kia подтвердила, что EV3 будет использовать ту же платформу E-GMP, что и EV6 и EV9, а аккумуляторная батарея будет иметь общую емкость 58,0 киловатт-часов или 81,4 киловатт-часов. Это запас хода до 560 километров по циклу WLTP в Европе. Ориентировочная мощность быстрой зарядки постоянным током составляет 128 киловатт.

Внутри EV3 имеет два 12,3-дюймовые сенсорные экраны и дополнительный проекционный дисплей. Он также оснащен набором технологий помощи водителю, таких как система поддержки полосы движения, система автоматического экстренного торможения и тому подобное. Он даже имеет возможность зарядки V2L; вы сможете подключить свой фен или кофеварку к автомобилю.

EV3 также представляет новую систему вождения с одной педалью под названием i-Pedal 3.0. Он имеет регулируемую регенерацию, доступную с помощью лепестковых переключателей на руле.