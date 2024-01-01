Електричний позашляховик Kia EV3 за 30 000 доларів поступить у продаж

Новий електромобіль початкового рівня незабаром відправиться в США. Kia не повідомляє, коли її новий електромобіль надійде в продаж або скільки він може коштувати, але дещо вже відомо.

Читайте також: Оголошено вартість нового Kia Sorento Hybrid

Ходять чутки, ми можемо побачити новий EV3 вже у 2025 році. Саме тоді Rivian планує випустити R3. Враховуючи, що EV3 менший за Seltos, він майже напевно коштуватиме менше 35 000 доларів. Згідно з деякими звітами, це може бути навіть ближче до 30 000 доларів США.

Kia підтвердила, що EV3 використовуватиме ту саму платформу E-GMP, що й EV6 і EV9, а акумуляторна батарея матиме загальну ємність 58,0 кіловат-годин або 81,4 кіловат-годин. Це запас ходу до 560 кілометрів за циклом WLTP у Європі. Орієнтовна потужність швидкої зарядки постійним струмом становить 128 кіловат.

Всередині EV3 має два 12,3-дюймові сенсорні екрани та додатковий проекційний дисплей. Він також оснащений набором технологій допомоги водієві, таких як система підтримки смуги руху, система автоматичного екстреного гальмування тощо. Він навіть має можливість зарядки V2L; ви зможете підключити свій фен або кавоварку до автомобіля.

EV3 також представляє нову систему водіння з однією педаллю під назвою i-Pedal 3.0. Він має регульовану регенерацію, доступну за допомогою пелюсткових перемикачів на кермі.