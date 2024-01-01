Оголошено вартість нового Kia Sorento Hybrid

Як повідомив Carscoops, на ринку США Sorento Hybrid доступний у трьох версіях: EX FWD, EX AWD і SX Prestige AWD. Kia також заявила, що незабаром доповнить лінійку версією PHEV.

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Базове оснащення EX торік мало вартість з 36 690 доларів, однак оновлена модель починається вже з позначки $38 690. Повнопривідна версія EX подорожчала на 1500 і тепер має вартість в 40 490 доларів.

Флагманська комплектація SX-Prestige доступна за ціною в 46 890 доларів, тоді як торік, відповідне оснащення називалось SX-P й мало вартість від $42 490. Топове виконання відрізняється від моделей початкового рівня замшевою оббивкою стелі, вентильованими сидіннями та кращою інформаційно-розважальною системою.





Кросовер оснащується двома поєднаними дисплеями діагоналлю 12,3 дюйма з підтримкою бездротових Apple CarPlay та Android Auto. Усі версії пропонуються з гібридною установкою, яка являє собою поєднання 1,6-літрового чотирициліндрового двигуна та електромотора.

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Ємність батареї становить 1,5 кВт-год, а потужність ДВЗ разом з електромотором – 227 к.с. й 350 Нм крутного моменту. Силова установка працює в парі зі шестиступеневим “автоматом”. Фактично, це та сама гібридна установка, що була встановлена на попередній моделі Sorento Hybrid.