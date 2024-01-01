Kia EV6 отримала рестайлінг

Kia надала EV6 зовнішність, яка відповідає новим електромобілям бренду (EV9, EV5 і EV3), з новими переднім бампером та кутовими фарами, які надають електромобілю ще більш футуристичного вигляду. Водночас інші частини авто залишились майже без змін.

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Новинка отримала лише нові колісні диски та нові, ледь помітні елементи в задній частині. Модель GT-Line, як і раніше, відрізняється спортивними бамперами. В салоні найочевиднішою зміною є нове кермо.

Також було оновлено цифрову панель приладів водія та екран мультимедіа. Вони отримали інформаційно-розважальну систему нового покоління, яка називається Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) й підтримує бездротові Apple CarPlay та Android Auto, а також має автентифікацію за відбитком пальців, Digital Key 2 й нову панель бездротової зарядки.

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Ця система підтримує бездротове оновлення основних систем керування, а тому, з часом Kia зможе покращувати поведінку EV6 та оперативно виправляти полки програмного забезпечення. Корейський автовиробник також повідомив, що оновлений Kia EV6 отримав більший акумулятор.

Його ємність становить 84 кВт-год замість 77,4 кВт-год у старої моделі. Задньопривідна версія для ринку Кореї на одному заряді може подолати 494 км. Запас ходу для моделей, призначених для інших світових ринків поки що не оголошені.

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Потужність, як і раніше, становить 225 к.с. у задньопривідної версії й 320 к.с. у повнопривідної. Проте, повідомляється, що Kia модифікувала частотно-селективні амортизатори, що призвело до підвищення рівня комфорту під час поїздок : електромотори тепер працюють тихіше, а додаткова шумоізоляція в задній частині покращує комфорт у салоні.