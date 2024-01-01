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Kia EV6 отримала рестайлінг

Через три роки після дебюту EV6, корейський автовиробник вирішив оновити модель. Тепер оновлений електрокросовер може похизуватись новим дизайном передньої частини, більшою батареєю, новою мультимедіа та вдосконаленою трансмісією.
Kia EV6 2024: фото, характеристики - Auto24

ФОТО: KIA|

Kia EV6 2024

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Данило Северенчук
logo15 травня, 09:20
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Kia надала EV6 зовнішність, яка відповідає новим електромобілям бренду (EV9, EV5 і EV3), з новими переднім бампером та кутовими фарами, які надають електромобілю ще більш футуристичного вигляду. Водночас інші частини авто залишились майже без змін.

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Новинка отримала лише нові колісні диски та нові, ледь помітні елементи в задній частині. Модель GT-Line, як і раніше, відрізняється спортивними бамперами. В салоні найочевиднішою зміною є нове кермо.

Також було оновлено цифрову панель приладів водія та екран мультимедіа. Вони отримали інформаційно-розважальну систему нового покоління, яка називається Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) й підтримує бездротові Apple CarPlay та Android Auto, а також має автентифікацію за відбитком пальців, Digital Key 2 й нову панель бездротової зарядки.

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Ця система підтримує бездротове оновлення основних систем керування, а тому, з часом Kia зможе покращувати поведінку EV6 та оперативно виправляти полки програмного забезпечення. Корейський автовиробник також повідомив, що оновлений Kia EV6 отримав більший акумулятор.

Його ємність становить 84 кВт-год замість 77,4 кВт-год у старої моделі. Задньопривідна версія для ринку Кореї на одному заряді може подолати 494 км. Запас ходу для моделей, призначених для інших світових ринків поки що не оголошені.

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Потужність, як і раніше, становить 225 к.с. у задньопривідної версії й 320 к.с. у повнопривідної. Проте, повідомляється, що Kia модифікувала частотно-селективні амортизатори, що призвело до підвищення рівня комфорту під час поїздок : електромотори тепер працюють тихіше, а додаткова шумоізоляція в задній частині покращує комфорт у салоні.

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