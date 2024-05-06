Після того, як Hyundai презентував оновлений Tucson 2025, з’явились чутки, що Kia також веде роботу над оновленням Sportage. Попри те, що офіційних підтверджень цього немає, віртуальні художники вже створюють власні рендери дизайну новинки.

Дизайнер, відомий в мережі як «NYMammoth», який є фанатом корейських брендів й регулярно ділиться власним баченням дизайну модельного ряду компаній в США, створив рестайлінговий Sportage.

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Майстер CGI-графіки детально показав процес створення та пояснив усі деталі, а також додав кросоверу палітру нових кольорів. Автор повністю змінив передню частину Sportage. Задня частина отримала менше змін.

Вартість базової версії поточного покоління Sportage в США починається з 27 190 доларів. Ймовірно, модель справді отримає кардинальну зміну дизайну. Нещодавно корейський автовиробник презентував оновлений седан K5 та новий хетчбек K4 й за чутками, рестайлінговий Sportage отримає схожий зовнішній вигляд.

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На позашляховики припадає 81% від загального показника продажів корейського автовиробника у США. Всього від початку 2024 року Kia поставила 245 тисяч автомобілів. Найпопулярнішими моделями є Carnival, Telluride, Sportage та Sorento.