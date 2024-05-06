После того, как Hyundai представил обновленный Tucson 2025, появились слухи, что Kia также ведет работу над обновлением Sportage. Несмотря на то, что официальных подтверждений этому нет, виртуальные художники уже создают собственные рендеры дизайна новинки.

Дизайнер, известный в сети как "NYMammoth", который является фанатом корейских брендов и регулярно делится собственным видением дизайна модельного ряда компаний в США, создал рестайлинговый Sportage.

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Мастер CGI-графики подробно показал процесс создания и объяснил все детали, а также добавил кроссоверу палитру новых цветов. Автор полностью изменил переднюю часть Sportage. Задняя часть получила меньше изменений.

Стоимость базовой версии текущего поколения Sportage в США начинается с 27 190 долларов. Вероятно, модель действительно получит кардинальное изменение дизайна. Недавно корейский автопроизводитель презентовал обновленный седан K5 и новый хэтчбек K4 и по слухам, рестайлинговый Sportage получит похожий внешний вид.

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На внедорожники приходится 81% от общего показателя продаж корейского автопроизводителя в США. Всего с начала 2024 года Kia поставила 245 тысяч автомобилей. Самыми популярными моделями являются Carnival, Telluride, Sportage и Sorento.