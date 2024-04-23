Kia Tasman станет конкурентом Ford Ranger, Toyota Hilux и Volkswagen Amarok.

Хотя Kia заявила, что Tasman станет ее первым глобальным грузовиком, она не подтвердила, будет ли эта модель продаваться в Соединенных Штатах и ЕС. Официально, по крайней мере пока, он доступен только для Южной Кореи, Австралии, Австралии, Ближнего Востока и Африки.

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Интересно, что на новом шпионском видео показано, как пикап среднего размера проходит испытания на территории США. Сильно закамуфлированный прототип был пойман в Калифорнии на мичиганских номерах.

Необычно, когда автопроизводитель тестирует будущий автомобиль в стране, где он не намерен продавать продукт. Но что, если Тасман все-таки прибудет в США? Если он не будет построен на заводе в Джорджии, он может оказаться слишком дорогим из-за налогов. Это 25-процентная пошлина на легкие грузовики, импортируемые в США.

Отдельное видео демонстрирует другой прототип Тасмана в Австралии. Тот также покрыт камуфляжем, но кто-то, очевидно, имел ключ и смог открыть грузовик и заскочить внутрь. Салон, вероятно, принадлежит к версии высшей спецификации, судя по большому количеству оборудования: сиденья с памятью, люк в крыше, двойные экраны, окружающее освещение и беспроводная зарядная панель.

Вы также заметите селектор передач на рулевой колонке и левостороннее расположение руля, хотя Австралия является рынком правостороннего управления. Кажется, кабина напоминает EV9, но кажется немного крепче с этими крепкими дверными ручками. Черная сотовая сетка на панели приборов скрывает вентиляционные отверстия, которыми можно управлять с помощью массивных ручек. Несмотря на то, что это двойная кабина, будут доступны другие варианты кузова, включая одинарную кабину и кабину-шасси.

Сообщается, что грузовик конкурент Ford Ranger был замечен в Сиднее, предположительно, будет показан дилерам за закрытыми дверями перед презентацией в следующем году. Kia намерена продавать рабочую лошадку в конфигурациях 4x4 и 4x2 с 2,2-литровым четырехцилиндровым турбодизелем и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Ходят слухи, также рассматривается вариант GT с V-6. Сообщается, что полностью электрический Tasman планируется запустить в конце 2026 года.

Между тем, мировая премьера запланирована на конец 2024 года. Стоит отметить, что Tasman будет грузовиком с рамой, больше Hyundai Santa Cruz. Он будет противостоять не только Ford Ranger, но и Toyota Hilux и Volkswagen Amarok.